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Украинцы требуют отстранить Россию от Евровидения: "Убийцам не место на конкурсе"

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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22 февраля, 18:13
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Украинские фанаты песенного конкурса запустили в Сети хэштег #EurovisionWithoutRussia
Украинцы требуют дисквалифицировать Россию на "Евровидении-2022"
Украинцы требуют дисквалифицировать Россию на "Евровидении-2022" / Фото: instagram.com/Eurovision

Сегодня стало известно, что Kalush Orchestra будут представлять Украину на "Евровидении-2022" в Турине. Об этом уже сообщили в официальном Instagram-аккаунте конкурса.

Тем временем "Суспільне" показали баллы от жюри Нацотбора, которые от организаторов требовали представители KALUSH, обвиняя первых в фальсификации результатов.

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И пока кто-то обсуждает баллы от Тины Кароль, Джамалы и Ярослава Лодыгина финалистам Нацотбора, в соцсетях начался флешмоб – пользователи требуют отстранить Россию от участия в международном песенном конкурсе.

Тег #EurovisionWithoutRussia появился на фоне угроз России, после того, как Путин признал "ЛДНР" и агрессивно высказался об Украине как о государстве в целом.

Сейчас мы наблюдаем, как одна из стран-участниц уже 8 лет угрожает территориальной целостности Украины. Особенно сейчас. Это недопустимо, – говорится в посте фан-аккаунта eurovision.ua.

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  • "Как можно пустит страну, которая пытается намутить WW3 (третью мировую войну – Ред.) на конкурс, который основан для объединения Европы после WW2"
Скриншот: Twitter

  • "Убийцам не место ни на каких конкурсах"

Скриншот: Twitter

  • "Я надеюсь, что организаторам Евровидения будет стыдно, что на их сцене будут выступать оккупанты"

    Скриншот: Twitter

    • "Россия должна быть дисквалифицирована"​​​​​​​

    Скриншот: instagram.com/proud.eurofan

      Инна Петрова
      Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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