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Украинка победила на конкурсе Мисс мира плюс сайз-2021

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
25 сентября, 10:03
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Виктория Щелко из Киева представляла нашу страну на конкурсе в ОАЭ. В следующем году "Мисс мира плюс сайз" будет проходить в украинской столице
На конкурсе "Мисс мира плюс сайз" победила киевлянка Виктория Щелко
На конкурсе "Мисс мира плюс сайз" победила киевлянка Виктория Щелко / Фото: instagram.com/victoriamodelxl

Пока все готовятся к конкурсу "Мисс Украина-2021", модель Виктория Щелко уже принимала участие в "Мисс мира плюс сайз" в 2017 году. Но тогда победа ей не досталась. В этом году девушка снова испытала удачу и у нее все получилось – заветный кубок вручили Виктории.

Всего в конкурсе, который проходил в Дубае, приняли участие 51 представительница из разных стран. Никаких ограничений по возрасту и формам не было.

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На днях Виктория Щелко вернулась домой из ОАЭ и во время пресс-конференции рассказала, что целью участия в конкурсе для нее было представить Украину и украинскую женщину.

Для презентации национального костюма я привезла кусочек украинской земли и колоски. Потому что хотелось показать кусочек Украины, – цитирует Щелко "Укринформ".

К конкурсу "Мисс мира плюс сайз" Виктория готовилась четыре месяца и даже спела украинскую песню в одном из номеров.

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В своем интервью Виктория Щелко призвала государство оказать поддержку в подготовке конкурса "Мисс мира плюс сайз" в 2022 году.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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