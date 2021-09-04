Украинка стала главной победительницей конкурса красоты в США

Киевлянка Валерия Байрамова получила беспрецедентную победу в известном международном конкурсе красоты в Майами (США) и получила титул Ms. World International 2021

Валерия Байрамова стала главной победительницей конкурса красоты Ms. World International 2021 / Фото: пресс-служба

В конкурсе приняли участие 56 девушек из разных уголков мира – Великобритании, Франции, Италии, Израиля, Канады, Швеции, Австралии, Испании и других.

Когда я услышала именно свое имя, мне захотелось себя ущипнуть, чтобы убедиться, что это реальность, а не прекрасный сон. Чтобы описать эти ощущения – не хватит слов в одном словаре... Горжусь тем, что смогла получить для моей страны такую ​​важную, знаковую и долгожданную победу, – делится впечатлениями Валерия Байрамова.

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В этом году Украина впервые за 15-летнюю историю конкурса взяла в нем участие, завершившееся блестящей победой нашей соотечественницы.

Я потрясена новостью о победе Украины на Ms. World International 2021 даже больше, чем другие, потому что знаю, сколько преград нам пришлось преодолеть, чтобы украинская красота вообще увидела свет этого скорректированного пандемией года, – говорит Национальный директор конкурса Ms. Ukraine World International Алена Бойко.

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Она, к слову, была отмечена на конкурсе как "Лучший национальный директор года 2021".

Алена Бойко / Фото: пресс-служба

В конкурсе Ms. World International 2021 также представляли Украину еще три конкурсантки, которые были высоко оценены международным жюри и получили призовые места в своих категориях: Ксения Агибалова (Киев) – Ms. World International 2021 Petite и вошла в ТОП-3,

Ксения Агибалова / Фото: пресс-служба

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Ольга Кричильская (Ровно) – Mrs. Universe 2021,

Ольга Кричильская / Фото: пресс-служба

Юлия Сосюкина (Харьков) – Ms. World International 2021 Premier.

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Юлия Сюсюкина / Фото: пресс-служба

Напомним, что уже в начале сентября в Атланте (США) состоится еще один конкурс Mrs. Transcontinental 2021, в котором Украину представят львовянка Ирина Петрусь и ирпинчанка Анна Романько.

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