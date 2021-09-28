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Украинка стала "самой красивой мамой" на конкурсе красоты в Европе: фото

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды"
28 сентября, 15:11
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Жительница Львова Зоряна Богдан приняла участие в конкурсе красоты "Миссис Европа". В нем принимают участие замужние женщины с детьми
Украинка из Львова стала самой красивой мамой в Европе
Украинка из Львова стала самой красивой мамой в Европе / Фото: facebook.com/EasternEurope.Mrs

Украинки считаются одними из самых красивых в мире. И это каждый раз подтверждают наши соотечественницы, которые побеждают в конкурсах красоты и получают там многочисленные титулы.

Недавно украинка победила в конкурсе "Мисс мира плюс сайз-2021". А теперь у Украины еще одна награда!

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Конкурс "Миссис Европа-2021" проходил в Таллине, Эстония. Там 40-летняя Зоряна Богдан одержала победу в номинациях "Мисс Спорт" и "Мисс Мама Европы 2021", сообщается на Facebook-странице Woman Eastern Europe. В конкурсе принимали участие 14 красавиц из 11 стран.

Зоряна Богдан победила в двух номинациях на "Миссис Европы 2021"
Зоряна Богдан победила в двух номинациях на "Миссис Европы 2021" / Фото: facebook.com/EasternEurope.Mrs

Что известно о Зоряне Богдан?

Как сообщает "Львівський портал", по образованию Зоряна Богдан – финансист и работает в этой сфере почти 20 лет. У Зоряны четыре сына, она называет себя "безумной мамой со стажем".

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В 38 лет в Зоряны появилась мечта- переплыть Босфор. Женщина нашла единомышленников и создала клуб "Мальвы", который за год вырос до пятнадцати участниц. Клуб – это совместные встречи, тренировки, нетворкинг, обучающие тренинги и просто дружеские советы.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды"

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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