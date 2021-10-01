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Украинку, которая победила на Мисс мира plus size-2021, обвинили во лжи

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
1 октября, 11:53
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На прошлой неделе киевлянка Виктория Щелко заявила, привезла в Украину победу на международном конкурсе "Мисс мира pluse size -2021", который прошел в Дубае
Киевлянка Виктория Щелко попала в скандал из-за конкурса красоты
Киевлянка Виктория Щелко попала в скандал из-за конкурса красоты / Фото: instagram.com/victoriamodelxl

Девушка публикует фото в роскошной короне, уже успела в Instagram в шапке профиля указать, что она "Мисс мира plus size-2021", но разразился скандал. Викторию обвиняют в самокоронации и лжи. Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Мисс мира plus size -2019" Мила Кузнецова отметила, что Виктория не проходила национального отбора, а также победила в одной из номинаций в совершенно другом конкурсе.

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Мила Кузнецова
Мила Кузнецова / Фото: Instagram

Она приезжает и заявляет, я – "Мисс мира plus-size". В первую очередь смотрю на ленту, а там написано "миссис". Миссис – это не мисс. Я ничего не хочу сказать, но "Мисс мира plus size" пока был один конкурс", – говорит Кузнецова.

Виктория Щелко
Виктория Щелко / Фото: Instagram

Генеральная директор конкурса "Мисс и миссис plus-size. Украина" Татьяна Котелкина отметила, это уже не первая скандальная история Виктории Щелко.

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В 2018 году она сама организовывала конкурс красоты для девушек plus-size в Украине и продавала призовые места. После скандала Щелко лишили лицензии и все права на конкурс передали Котелкиной.

Касаемо победы в Дубае Татьяна уверена, что Виктория ее купила.

Потому что предлагали сумму, за которую можно поехать и купить эту корону. Если ты едешь туда с гарантией первых трех мест, то это от трех тысяч евро. Если ты хочешь первое – от шести тысяч евро", – уверяет Колеткина.

При этом организатор другого конкурса красоты Ирина Зайцева, которая отправляла Щелко и еще одну украинку в OAЭ уверяет, что Виктория ничего за первое место на платила. Она уточнила, что Виктория Щелко действительно победила в конкурсе, но название у него другое – "Мисс и миссис Global International World Pageant".

Реакция Виктории Щелко на обвинения:

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Виктория никак не комментирует скандал. В Stories она лишь опубликовала, что скоро поделится новыми фото с конкурса красоты.

Скриншот: Instagram

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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