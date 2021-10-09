Украинская блогерша с огромными скулами показала своего парня. Его внешность впечатляет (фото)

Обладательница самых больших скул в мире встречается с парнем, который увеличил губы. Главное, что они нашли друг друга!

Украинские блогеры Анастасия Покрещук и Алексей Мироненко / Фото: instagram.com/_just__queen_

Украинская блогерша Анастасия Покрищук показала своего парня. Девушка опубликовала снимок в своем Instagram-аккаунте, где она запечатлена целующаяся с молодым человеком. Обладательница самых больших скул в мире написала в посте:

Моя любовь.

Реклама

Возлюбленным Анастасии оказался скандальный блогер Алексей Мироненко. Парень так же, как и его вторая половинка, любит эксперименты с пластическими операциями. На снимках заметно, что Алексей уже изменил форму губ, значительно увеличив их. Ранее в своем аккаунте Мироненко рассказывал, что он делал липосакцию ягодиц в Стамбуле.

Алексей работает колористом. На его страничку в Instagram подписано более 52 тысяч людей. Парень активно ведет соцсети, где публикует результаты своей работы, а также снимки и видео с Покрищук.

Реклама

В комментариях в посту Анастасии подписчики желали удачи ребятам, восхищались их отношениями, а также критиковали за внешний вид. Многие пользователи не верят в отношениях блогеров и удивляются, зачем людям нужны пластические операции.

Реклама

Напомним, Покрищук начала тратить деньги на пластические операции и менять внешность несколько лет назад. Девушка признавалась в интервью, что раньше сильно переживала и комплексовала по поводу своей внешности. Изменения помогли блогерше чувствовать себя увереннее.

Читайте также: