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Украинская блогерша с огромными скулами показала своего парня. Его внешность впечатляет (фото)

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня
9 октября, 20:33
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Обладательница самых больших скул в мире встречается с парнем, который увеличил губы. Главное, что они нашли друг друга!
Украинские блогеры Анастасия Покрещук и Алексей Мироненко
Украинские блогеры Анастасия Покрещук и Алексей Мироненко / Фото: instagram.com/_just__queen_

Украинская блогерша Анастасия Покрищук показала своего парня. Девушка опубликовала снимок в своем Instagram-аккаунте, где она запечатлена целующаяся с молодым человеком. Обладательница самых больших скул в мире написала в посте:

Моя любовь.

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Возлюбленным Анастасии оказался скандальный блогер Алексей Мироненко. Парень так же, как и его вторая половинка, любит эксперименты с пластическими операциями. На снимках заметно, что Алексей уже изменил форму губ, значительно увеличив их. Ранее в своем аккаунте Мироненко рассказывал, что он делал липосакцию ягодиц в Стамбуле.

Алексей работает колористом. На его страничку в Instagram подписано более 52 тысяч людей. Парень активно ведет соцсети, где публикует результаты своей работы, а также снимки и видео с Покрищук.

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В комментариях в посту Анастасии подписчики желали удачи ребятам, восхищались их отношениями, а также критиковали за внешний вид. Многие пользователи не верят в отношениях блогеров и удивляются, зачем людям нужны пластические операции.

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Напомним, Покрищук начала тратить деньги на пластические операции и менять внешность несколько лет назад. Девушка признавалась в интервью, что раньше сильно переживала и комплексовала по поводу своей внешности. Изменения помогли блогерше чувствовать себя увереннее.

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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