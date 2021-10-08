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Близкая подруга Леси Никитюк впервые стала мамой (фото)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
8 октября, 15:01
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Украинская певица Лия Ли поделилась фотографией с новорожденной дочкой и рассекретила имя малышки
Лия Ли стала мамой и рассекретила имя ребенка
Лия Ли стала мамой и рассекретила имя ребенка / Фото: instagram.com/liya_li__

Украинская певица Лия Ли, которая в июне сообщила о своей беременности, с вечера 6 октября легла в роддом, а уже на следующий день родила девочку.

Радостную весть Лия рассказала на своей страничке в Instagram. Она поделилась снимком с дочкой и рассекретила имя малышки, подписав: "Мия. 7.10.21 ".

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Роды проходили в одном из частных роддомов столицы. Друзья и коллеги из шоу-бизнеса активно поздравляют Лию и написали уже тысячи пожеланий для мамы и ребенка.

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Лия Ли ушла из токсичных отношений. Она рассталась со своим женихом, будучи беременной и планирует воспитывать ребенка самостоятельно.

Также во время беременности Лия выпустила клип и трек "Незаменима" в поддержку всех матерей одиночек с хэштегом #незлаМати.

Лия Ли: что известно о певице?

Настоящее имя Лии – Лилия Коцяр, ей 30 лет. Девушка родилась в Хмельницкой области, в Новой Ушице. Училась в Киевской муниципальной академии музыки имени Р. М. Глиэра.

В августе 2013 года стала участницей дуэта "Аферистки". Группа записала два клипа на песни "Стасик" и "Инстаграм", активно участвовала в различных шоу-программах, а также – в благотворительных концертах.

Кто из звездных родителей не боится показывать лица новорожденных детей:

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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Нет ничего в этой жизни сильнее, чем дать жизнь. Больше всего в этой жизни трогает — это семья. Нельзя быть одинокой, нельзя никому не принадлежать, только звездам. Надо обязательно иметь семью и дать жизнь

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