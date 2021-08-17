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Украинский фан-клуб растрогал Ани Лорак специальным подарком для нее (видео)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
17 августа, 10:39
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Ани Лорак не только впервые за семь лет выступила в Украине, но и встретилась со своим украинским фан-клубом. Поклонники певицы признались, что очень ждали встречи с ней
Ани Лорак выступила в Одессе
Ани Лорак выступила в Одессе / Фото: instagram.com/anilorak

Первое выступление Ани Лорак в Украине за долгое время прошло с аншлагом. Зал вместе с певицей пел все ее хиты. Ани Лорак не уставала благодарить поклонников за то, что они пришли на ее концерт.

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После выступления Ани Лорак встретилась со своими украинским фан-клубом. Для встречи с артисткой поклонники приготовили специальный подарок.

Украинский фан-клуб певицы подарил ей стильный предмет интерьера Spotify Glass – трек на стекле, который с помощью программы Spotify можно быстро воспроизвести. Поклонники выбрали нанести на стекло песню Ани Лорак "Чекаю".

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Напомним, сейчас Ани Лорак вместе с дочкой Софией живет в России. Она также нередко приезжает в Украину, но в августе она впервые за семь лет выступила на сцене.

Весной Ани впервые за долгое время побывала на украинской радиостанции, где презентовала свою песню "Наполовину".

Сегодня Ани Лорак даст еще один концерт в одесском ночном клубе Itaka.

Смотрите видео с концерта Ани Лорак в Одессе:

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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Цитата дня

Я не вижу ее счастливой! Мне больно смотреть на сегодняшнюю Аллу Пугачеву – я вижу там больную женщину, совершенно несчастную, растерянную... Вот она сидит в телеэкране и глупо улыбается.

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