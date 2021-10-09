Олег Сенцов стал членом Европейской киноакадемии. Ранее он дважды отказывался

Украинский режиссер, политзаключенный, получил огромную поддержку от организации и теперь сам стал ее членом. Рассказываем, почему это важно

Украинский режиссер Олег Сенцов, который покоряет мировой кинематограф и уже представил свою картину в рамках Венецианского кинофестиваля, стал членом Европейской киноакадемии. Об этом сам режиссер рассказал на своей странице в Facebook.

Европейская киноакадемия – это самая известная и влиятельная организация, объединяющая кинематографистов европейского пространства. Я очень благодарен им, а особенно президенту EFA Агнешке Холланд, за ту поддержку, которую они оказывали мне во время заключения.

Сенцов признался, что стать членом академии ему предлагали уже дважды. Впервые он получил приглашение, когда был политзаключенным в России, а второй раз – сразу после освобождения.

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Теперь же режиссер решил принять столь почетное приглашение. Сенцов объяснил, что после премьеры картины "Носорог" в Венеции он состоялся как режиссер, а не как политзаключенный.

Европейская киноакадемия была основана в 1988 году в Берлине Ингмаром Бергманом. Организация занимается продвижением европейского кинематографа в мире. Среди почетных членов правления значатся Бен Кингсли, Жанна Моро и другие.

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