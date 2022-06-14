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Украинского пиантиста Евгения Хмару серьезно ограбили в поезде: Оборудование на 8000 евро, студийные записи

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
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14 июня, 19:15
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Знаменитый украинский композитор и пианист-виртуоз поделился с подписчиками неприятной историей, которая случилась с ним во время его благотворительного тура
Евгений Хмара был ограблен в Чехии
Евгений Хмара был ограблен в Чехии / Фото: facebook.com/pianokhmara

Инцидент произошел в Чехии. Как пишет Евгений на своей странице в Facebook, воры украли очень ценное оборудование, а также его студийные записи, которые, к сожалению, невозможно будет вернуть. Сейчас Хмара вместе с певицей Ириной Федишин ездят по странам Европы, выступая на благотворительных концертах.

У меня забрали абсолютно все для моих выступлений, а это оборудование на 8000 евро. И это в тот момент, когда ты ездишь на поездее ночью, чтобы сэкономить лишние 100 евро за ночь в отеле, так как все деньги, которые мы вместе с Ириной Федишин собираем, каждая копейка важна для помощи нашим Защитникам и Защитницам, – пишет музыкант.

Евгения Хмару ограбили в поезде
Евгения Хмару ограбили в поезде

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По словам Евгения, он находился в пустом купе без людей. Ограбление произошло, пока он спал. Все вещи Хмара всегда держит при себе. Сумка стояла у его ног, а телефон лежал в кармане.

Около 5:30 утра я в очередной раз очнулся и начал на себя злиться, потому что я всегда держу вещи при себе и от этого не могу нормально спать. Я выложил из кармана телефон, а сумку переложил под сиденье. В следующий раз я проснулся без всего…Это не просто потеря чего-то материального, это потеря чего-то гораздо большего – это два года моей музыкальной жизни. Куча студийных записей, которые не вернуть. Но в то же время, это ничто по сравнению с тем, что теряют сегодня Украинцы из-за нашего соседа, – говорит пианист.

При этом музыкант отметил, что главное – это здоровье и безопасности его и близких, а сама ситуация, по словам Хмары, стала для него большим уроком.

Ранее мы сообщали, что оккупанты разграбили дачу Олега Скрипки. Кроме этого, семейство Бекхэмов ограбили, пока те спали.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик.

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