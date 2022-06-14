Украинского пиантиста Евгения Хмару серьезно ограбили в поезде: Оборудование на 8000 евро, студийные записи

Инцидент произошел в Чехии. Как пишет Евгений на своей странице в Facebook, воры украли очень ценное оборудование, а также его студийные записи, которые, к сожалению, невозможно будет вернуть. Сейчас Хмара вместе с певицей Ириной Федишин ездят по странам Европы, выступая на благотворительных концертах.
У меня забрали абсолютно все для моих выступлений, а это оборудование на 8000 евро. И это в тот момент, когда ты ездишь на поездее ночью, чтобы сэкономить лишние 100 евро за ночь в отеле, так как все деньги, которые мы вместе с Ириной Федишин собираем, каждая копейка важна для помощи нашим Защитникам и Защитницам, – пишет музыкант.
По словам Евгения, он находился в пустом купе без людей. Ограбление произошло, пока он спал. Все вещи Хмара всегда держит при себе. Сумка стояла у его ног, а телефон лежал в кармане.
Около 5:30 утра я в очередной раз очнулся и начал на себя злиться, потому что я всегда держу вещи при себе и от этого не могу нормально спать. Я выложил из кармана телефон, а сумку переложил под сиденье. В следующий раз я проснулся без всего…Это не просто потеря чего-то материального, это потеря чего-то гораздо большего – это два года моей музыкальной жизни. Куча студийных записей, которые не вернуть. Но в то же время, это ничто по сравнению с тем, что теряют сегодня Украинцы из-за нашего соседа, – говорит пианист.
При этом музыкант отметил, что главное – это здоровье и безопасности его и близких, а сама ситуация, по словам Хмары, стала для него большим уроком.
Ранее мы сообщали, что оккупанты разграбили дачу Олега Скрипки. Кроме этого, семейство Бекхэмов ограбили, пока те спали.
"Я хочу, чтобы вас тоже пришли спасать, освобождать и "оперировать". Как вы за**али"