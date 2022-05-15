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Украину дважды проигнорировали на Евровидении-2022 после фразы Kalush Orchestra о Мариуполе

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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15 мая, 01:21
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Создается впечатление, что на главном песенном конкурсе представителей Украины начали "бояться" после их важного заявления, касающегося войны, развязанной Россией
Kalush Orchestra игнорировали на "Евровидении" после их заявления об "Азовстале"
Kalush Orchestra игнорировали на "Евровидении" после их заявления об "Азовстале" / Фото: Коллаж: Сегодня

В конце своего выступления в гранд-финале "Евровидении-2022" Kalush Orchestra сказал самое главное для украинского народа, для людей, которые находятся в блокадном Мариуполе: "Help Mariupol! Help Azovstal!" . Мы очень гордимся нашими ребятами, которые совершили героический поступок.

Но, похоже, не все одобрили то, что Kalush Orchestra помог Украине, призвав мир спасти людей с завода "Азовсталь". Так, украинскую группу просто начали игнорировать после этого!

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В частности, ведущий "Евровидения" не дал Kalush Orchestra микрофон во время общения с участниками конкурса в зале.

Более того, украинскую группу не показали из грин-рума во время повтора фрагмента их выступления. Вместо представителей нашей страны в эфире были... музыканты из Германии.

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Случайность или нет? Каждый думает по-разному, однако такие поступки указывают на то, что Kalush Orchestra стали "бояться" организаторы международного конкурса. Хотя они могли бы поддержать, понимая, какая ситуация сейчас в Украине и что переживают украинцы из-за страны-агрессора.

Отметим, что многие опасались, что за громкие высказывания нашу страну могут исключить из конкурса и оштрафовать за политические высказывания, но Kalush Orchestra не дисквалифицировали из финала.

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Напомним, сайт "Сегодня" подробно описывает все происходящее на финале "Евровидения-2022" в онлайн-трансляции .

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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