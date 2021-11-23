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Умер Аллин Власенко – дирижер оркестра Национальной оперы Украины

Мария Коробова Мария Коробова Редактор проекта "Звезды"
23 ноября, 18:25
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В возрасте 83 лет ушел из жизни выдающийся украинский дирижер оркестра Национальной оперы Украины – Аллин Григорьевич Власенко
Умер Аллин Власенко
Умер Аллин Власенко / Фото: Wikipedia

Народный артист Украины скончался сегодня, 23 ноября, в возрасте 83 лет. Об этом оповестили коллеги дирижера на официальной странице Национальной оперы Украины в Instagram.

Ушел в вечность один из лучших дирижеров современности – Аллин Григорьевич Власенко…Вечная память! – сообщили в Нацопере.

Аллин Григорьевич посвятил 60 лет творческой деятельности. За все время работы он получил множество наград и званий. Дирижеру были присвоены звания Заслуженного деятеля искусств УССР и Народного артиста Украины. Кроме работы на сцене, Власенко также занимался преподаванием и был профессором Национальной музыкальной академии Украины им. Петра Чайковского.

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Фото – instagram.com/nationaloperaukraine

Аллин Власенко: краткая биография

Аллин Григорьевич Власенко родился в 1938 году в российском городе Челябинск, в семье военного офицера.

Изучать музыку будущий артист начал в Харькове, куда перевели служить его отца. Там же Власенко окончил консерваторию на оркестровом факультете. Аллин Власенко стал работать дирижером в достаточно молодом возрасте. В 27 лет он служил в главном симфоническом оркестре страны.

Власенко умело совмещал работу театральным дирижером с воплощением симфонических партий. Репертуар артиста полон музыкальных произведений разного звучания.

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Послушать гениального украинского дирижера приходили слушатели из разных уголков мира. Аллин Григорьевич давал концерты в Англии, Японии, Швейцарии, Испании, Италии, Мексике, Франции и многих других странах.

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор проекта "Звезды"

Окончила факультет «Кино-и телеискусства» Харьковской академии культуры. В журналистике 5 лет. Работала в телевизионных проектах и популярных изданиях.

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