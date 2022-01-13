Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🎄 Встречаем старый Новый год ⚽ Милан - Дженоа: онлайн 🔔 Угроза войны с Россией 💼 Дело против Порошенко

Сыновья Шакиры

Здоровье Куравлева

Звездный Щедрик

Момоа разводится

Топ-сериал

Кого послушать?
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Умер Народный артист Украины Евгений Федорченко

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
13 января, 18:41
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Известный украинский актер ушел из жизни в возрасте 75 лет. В его творческом наследии осталось более 100 ролей в театре и кино
Во Львове умер актер Евгений Федорченко.
Во Львове умер актер Евгений Федорченко. / Фото: Instagram

Евгений Федорченко умер 13 января во Львове. О трагедии сообщила дочь артиста Елена в Facebook .

Папочка. Как же больно. Люблю, – коротко написала женщина.

О причине смерти Евгения Федорченко неизвестно.

Реклама

Актера не стало в возрасте 75 лет.
Актера не стало в возрасте 75 лет. / Фото: Facebook

Елена также добавила, что с народным артистом Украины будут прощаться завтра, 14 января, в 12.05 в фойе театра им. Марии Заньковецкой, расположенном во Львове. Похоронят артиста в 14:00 на Лычаковском кладбище.

Пользователи Сети выразили слова скорби и отметили, что Федорченко был очень талантливым актером.

Реклама

Кратко о Евгении Федорченко

Актер родился 21 июня 1946 года. Он учился в Самборском культурно-образовательном училище, а затем – в Киевском государственном институте театрального искусства им. Ивана Карпенко-Карого.

С 1971 года Федорченко начал работать в театре им. Марии Заньковецкой.

Отметим, что в 1992 году актеру дали звание Заслуженного артиста Украины, в 2006 году – Народного артиста Украины, а в 2007-м – Мастера сцены.

Реклама

Известно, что Федорченко сыграл более 100 ролей в театре и кино, а еще выпустил книгу "Я так думаю!".

Актер появлялся в таких кинолентах – "Мускал", "Карпатское золото", "Время собирать камни", "Иисус, сын Бога живого", "Тайна Маэстро" и "Анна Герман". Впрочем, большую часть жизни он посвятил театральному искусству – "Комедианты", "Ромео и Джульетта", "Высказывание без антракта" и других.

Также он гастролировал с многочисленными спектаклями в десятках стран мира, в том числе в Великобритании, США, Австралии, Германии, Франции и Италии.

Раньше мы писали о том, что ушла из жизни издатель Vogue UA Елена Чернова. Она работала над украинской версией журнала с момента его запуска в 2013 году.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Премьера недели
Новый клип Адель
Eurovision Song Contest Radio🎶
Самые популярные песни «Евровидения»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Лили Коллинз @lilyjcollins | 25,6 млн
Лили Коллинз @lilyjcollins | 25,6 млн
Чо Хо Ён @hoooooyeony | 23,7 млн
Чо Хо Ён @hoooooyeony | 23,7 млн
Генри Кавилл @henrycavill | 18,7 млн
Генри Кавилл @henrycavill | 18,7 млн
Эль Фаннинг @ellefanning | 5,5 млн
Эль Фаннинг @ellefanning | 5,5 млн
Омар Си @omarsyofficial | 2,8 млн
Омар Си @omarsyofficial | 2,8 млн
1 /2
#человек_сего_дня
13 января. Лев Мациевич. 145 лет назад родился первый украинский авиатор, а также корабельный инженер, подводник, конструктор, политический деятель и патриот Лев Мациевич…
На встречу с героем!
Как королева
Портрет Кейт Миддлтон к 40-летию
Больше фото герцогини
New Generation
Кого будем слушать в 2022 году
Обновить плейлист
Цитата дня

Если все запрещать, то есть вероятность потерять личность, которой моя дочь является

Ани Лорак певица
Как Лорак воспитывает дочь

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять