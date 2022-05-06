Умер знаменитый украинский писатель-фантаст Сергей Дяченко

Писатель ушел из жизни 5 мая. Сергею было 77 лет

Умер Сергей Дяченко

О смерти Сергея Дяченко сообщила его супруга, Марина Дяченко, в соавторстве с которой писатель работал долгие годы. Вместе они создали десятки романов и повестей в жанре фантастики, научной фантастики и фэнтези. Также супруги писали рассказы, пьесы и выступали сценаристами.

На своей Facebook-странице Марина Дяченко опубликовала фото супруга, указав лишь годы его жизни: 14 апреля 1945 – 5 мая 2022.

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Марина Дяченко сообщила о смерти своего супруга – Сергея Дяченко / Фото: Facebook-страница Марины Дяченко

С 2013 года пара жила в Лос-Анджелесе.

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