Умер знаменитый украинский писатель-фантаст Сергей Дяченко

О смерти Сергея Дяченко сообщила его супруга, Марина Дяченко, в соавторстве с которой писатель работал долгие годы. Вместе они создали десятки романов и повестей в жанре фантастики, научной фантастики и фэнтези. Также супруги писали рассказы, пьесы и выступали сценаристами.
На своей Facebook-странице Марина Дяченко опубликовала фото супруга, указав лишь годы его жизни: 14 апреля 1945 – 5 мая 2022.
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