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Умерла 73-летняя Елена Волк: что постила у себя в Instagram эпатажная модель

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
16 октября, 21:46
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73-летняя киевская тусовщица и модель Елена Волк скончалась в одной из киевских городских больниц
О смерти Елены Волк сообщили ее друзья
О смерти Елены Волк сообщили ее друзья / Фото: Instagram

О смерти 73-летней женщины сообщили ее друзья.Елена стала известна благодаря своими эпатажным образам. Она посещала светские мероприятии, принимала участия в разных фотосессиях, в том числе и ню, а также она вела ТикТок.

В одном из последних интервью Елена призналась, что не ощущала себя бабушкой.

Я активная, меня нельзя закрыть дома. Поэтому худшее, что может произойти, это еще один локдаун. Я никакая не бабушка, меня на скамейку у подъезда не посадишь, – говорила Волк в интервью Киев Live.

И соцсети Елены Волк тому доказательство.

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Женщина не против была опубликовать у себя в Instagram откровенные снимки.

Елена Волк: instagram.com/elena.volk2019/

Например, в августе 73-летняя киевская тусовщица посетила показ театра провокационной моды "Орхидея".

Елена Волк:https:instagram.com/elena.volk2019/

Делилась у себя в Instagram кадрами с разных фотосессий.

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Елена Волк: instagram.com/elena.volk2019/

Елена Волк не боялась выбирать для выходов экстравагантные образы.

Елена Волк: instagram.com/elena.volk2019/

Ради яркого образа киевская тусовщица не против была экспериментировать со внешностью.

Елена Волк: instagram.com/elena.volk2019/

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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