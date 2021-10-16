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Умерла 73-летняя эпатажная модель и светская львица Елена Волк

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
16 октября, 18:25
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Вчера Елену Волк госпитализировали в одну из киевских больниц. Знакомые сообщали, что она находится в реанимации
Причина смерти Елены Волк не уточняется
Причина смерти Елены Волк не уточняется / Фото: Instagram

Причина смерти модели неизвестна. На ее странице в Instagram друзья написали, что Елена ушла из жизни, находясь в отделении реанимации городской больницы №7.

Мы все запомним её, как яркую, енергичную и жизнерадостную женщину .Елена, нам будет очень вас не хватать, – написали друзья женщины, добавив фото сделанное 14 октября.

Елена Волк
Елена Волк / Фото: Instagram

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Елена Волк принимала участие в показах и фотосессиях, посещала ночные клубы, снималась в кино и рекламе. Она всегда выбирала яркие образы, дополняя их экстравагантным макияжем.

Елена Волк/Instagram
Елена Волк/ Instagram
Елена Волк/ Instagram

Она вела аккаунт в TikTok с 27-летним молодым музыкантом Романом Беспаловым.

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Напомним, советская и украинская оперная певица, народная артистка СССР Бэла Руденко скончалась в возрасте 88 лет. Причина смерти знаменитой певицы не уточняется.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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