Умерла 73-летняя эпатажная модель и светская львица Елена Волк

Вчера Елену Волк госпитализировали в одну из киевских больниц. Знакомые сообщали, что она находится в реанимации

Причина смерти Елены Волк не уточняется / Фото: Instagram

Причина смерти модели неизвестна. На ее странице в Instagram друзья написали, что Елена ушла из жизни, находясь в отделении реанимации городской больницы №7.

Мы все запомним её, как яркую, енергичную и жизнерадостную женщину .Елена, нам будет очень вас не хватать, – написали друзья женщины, добавив фото сделанное 14 октября.

Елена Волк / Фото: Instagram

Реклама

Елена Волк принимала участие в показах и фотосессиях, посещала ночные клубы, снималась в кино и рекламе. Она всегда выбирала яркие образы, дополняя их экстравагантным макияжем.

Елена Волк/Instagram

Елена Волк/ Instagram

Елена Волк/ Instagram

Она вела аккаунт в TikTok с 27-летним молодым музыкантом Романом Беспаловым.

Реклама

Напомним, советская и украинская оперная певица, народная артистка СССР Бэла Руденко скончалась в возрасте 88 лет. Причина смерти знаменитой певицы не уточняется.

Другие новости о звездах: