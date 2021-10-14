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Умерла знаменитая оперная певица Бэла Руденко

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня
14 октября, 13:16
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Советская и украинская оперная певица, народная артистка СССР Бэла Руденко скончалась в возрасте 88 лет. Причина смерти знаменитой певицы не уточняются
Умерла Бэла Руденко - знаменитой оперной певице было 88 лет
Умерла Бэла Руденко - знаменитой оперной певице было 88 лет / Фото: Скриншот из YouTube

О смерти знаменитой певицы сообщил российский критик Андрей Плахов на своей странице в Facebook.

На 89-м году жизни умерла выдающаяся оперная певица Бэла Андреевна Руденко, – написал Плахов.

Он также добавил видео одного из выступлений Бэлы Руденко.

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Бэла Руденко – биография

Бэла Руденко родилась в 1933 году в поселке Боково-Антрацит (сейчас – город Антрацит) Луганской области Украинской ССР.

В 1955 году состоялся дебют Бэлы Руденко на сцене Одесского театра оперы и балета. С 1956 года она была солисткой Киевского театра оперы и балета им. Т. Шевченко.

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До 1988 года она также была солисткой оперной труппы Государственного академического Большого театра в Москве. Руденко пела в таких операх, как "Севильский цирюльник", "Руслан и Людмила", "Травиата", "Иван Сусанин", "Царская невеста", "Иоланта" и других.

Кроме СССР, выступала во многих странах мира – во Франции, Италии, Великобритании, Швеции, Канаде, Японии, США.

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Бэла Руденко завершила свою сольную карьеру в 1992 году. После этого она возглавила Фонд развития Большого театра, была художественным руководителем оперной труппы Большого театра. До 2017 года преподавала в Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского.

Дважды была замужем, в первом браке родила дочь Екатерина, во втором – сын Теймур.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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