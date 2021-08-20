Проснулась в кровавой шубе, голова сплюснута: экс-супруга Сереги о том, как он жестоко избил ее

Более года назад громкий развод Полины Ололо и рэпера Сереги вызвал резонанс в Сети. Девушка обвинила рэпера в похищении их общих детей и на протяжении многих месяцев длилось судебное разбирательство

Полина Ололо рассказала о том, как ее бил рэпер Серега / Фото: instagram.com/seryogamusic, instagram.com/polina_lola

В начале этого года экс-супруга Сереги Полина Ололо проиграла суд в борьбе за детей, а сам рэпер назвал все ее "медийные выпады" и обвинения в его сторону – необоснованными и лживыми. И вот, на днях Полина Ололо дала новое резонансное интервью, в котором рассказала, как Серега проявлял психологическое и физическое насилие к ней.

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В новом выпуске на YouTube-канале "Не мовчи" Полина Ололо призналась, что впервые Серега поднял на нее руку, когда они были в Крыму с его мамой. Тогда их старшему сын было четыре месяца.

Ругались, каждый оскорблял друг друга, после этого я получила такую пощечину, после которой я улетела просто в коридор. При чем, это все происходило с ребенком у него на руках, – сказала Полина Ололо.

По словам девушки, рэпер мог кричать при детях и применять физическую силу. В то же время и сама Полина, по ее словам, не молчала и импульсивно реагировала на оскорбления со стороны Сереги.

Полина Ололо призналась, что физическое насилие с тех пор продолжилось.

Если это было не полное избиение, то это удушение, пощечина посреди гостей, унижение. Если это не рукоприкладство, то это унижение в компании, психологическое насилие. Под руку мог попасть любой человек, который находился рядом со мной. Страдали и другие люди. Когда на меня кто-то не так посмотрел, получила я и получил мужчина, который ко мне не имеет и не имел никакого отношения – него был сломан нос, а я пошла с синяками крестить свою крестницу, – рассказала экс-супруга Сереги.

По словам Полины, Серега изменился даже внешне, а его тело стало "наполнено сущностью зла".

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Девушка вспомнила еще одно избиение, которое стало самым жестким из всех. Это был период новогодних праздников и Полина с Серегой были в ссоре. Полина Ололо приехала к рэперу, чтобы помириться, но все закончилось "месивом".

Я как зашла в шубе, утром в кровавой шубе и проснулось, потому что это было месиво целую ночь. Таскал меня, бил, приходились удары на лицо, на теле синяков не видела, но глаза не открывались. У меня голова была сплюснутая, все заплыло, черные глаза, губы, лицо неузнаваемое, – рассказала девушка.

По словам Полины, Серега забрал у нее телефон и выбросил в озеро. Девушку удерживали в доме на протяжении 14 дней, но в то же время оказывали ей медицинскую помощь.

Сам же Серега до этого рассказал, почему забрал к себе жить двоих сыновей от Полины Ололо.

Полина Ололо до сих пор не может видеться с сыновьями. По ее словам, уже второй год день рождения своего сына Платона она отмечает без него и его брата, которые до сих пор находятся с Серегой.

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