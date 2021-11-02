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Узелкова разозлили вопросы об экс-супруге. Он со скандалом покинул интервью: "Меня бесит эта Марина"

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
2 ноября, 13:20
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Вячеслав Узелков и Марина Боржемская развелись три года назад. Экс-супругам не удалось сохранить хорошие отношения, и до сих пор появляются новые детали о браке, который когда-то казался счастливым
/ Фото: instagram.com/uzelkova.marina, instagram.com/uzelkoff_official

В эксклюзивном интервью программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" Вячеслав Узелков признался, что не интересуется жизнью бывшей супруги. Все интервью Марины он называет ложью. Сейчас Узелкова беспокоит только, что он не может видеться с детьми.

По словам боксера, Марина Боржемская и ее родители настраивают детей против отца.

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Я звоню детям, они не хотят со мной гулять, общаться. Да, я могу их найти прямо на улице, но потом она так же всем говорит, что дети не хотят, я их преследую. Поэтому я даже не знаю, что делать. Я оставил как есть. Не хочешь – ладно, я не буду ничего делать, – сказал боксер.

Вячеслав Узелков с детьми
Вячеслав Узелков с детьми / Фото: instagram.com/uzelkoff_official

Детей Вячеслав Узелков видит три раз в год – на день рождения дочери Оливии, день рождения сына Роберта и Новый год.

Боксер говорил детям, что хочет чаще их видеть. Они соглашаются, но когда он звонит – не берут трубку.

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Прокомментировал Вячеслав Узелков и то, что сын заблокировал его в соцсетях. Спортсмену не нравится, что Роберт проводит много времени в Сети. По словам Вячеслава, у сына уже начались проблемы с глазами из-за этого.

У малого уже плохое зрение. У него очки уже три года, когда мы были вместе все началось. В чем смысл телефона? Он постоянно сидит с бабушкой. Это бабушка ему дала гаджет, и все, – сказал Узелков.

Вячеслав Узелков
Вячеслав Узелков / Фото: instagram.com/uzelkoff_official

Ответил боксер и на вопрос, не пытались ли они с экс-супругой обратиться к специалистам, чтобы наладить отношения.

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Сначала надо вернуть мозг Марине, на место поставить, – ответил резко Узелков.

Затем о бывшей супруге он не захотел говорить и заявил, что устал от этой темы.

Мені зае*ало это интервью реально. Я не хочу, меня бесит эта Марина, – сказал Узелков и ушел с интервью.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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