В 30 жизнь только начинается: звезды шоу-бизнеса поздравляют с Днем Независимости Украины

Сегодня мы всей страной празднуем 30-летие провозглашения Независимости Украины. Своими поздравлениями в этот важный день в соцсетях делятся Лилия Ребрик, Дзидзьо, Ирина Билык и другие селебритис

Украинские звезды поздравляют с 30-летием Дня Независимости Украины / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich, instagram.com/zlata.ognevich, instagram.com/dzidzio, instagram.com/bilyk_iryna

Одним из первых в Сети поделился своим поздравлением Михаил Хома. артист опубликовал в Instagram отрывок собственного исполнения государственного гимна.

Люблю тебя всем сердцем, всей своей душой, моя родная Украина! С Днем Независимости! – написал DZIDZIO.

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Ирина Билык записала видеообращение, в котором пожелала всем украинцам быть счастливыми.

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Певица Злата Огневич опубликовала фото в вышиванке и пожелала Украине процветания:

С Днем Независимости, моя страна! Ты такая молодая, амбициозная и прекрасная. Расцветай, моя единственная!

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Наталья Могилевская написала в соцсети следующее:

Дорогая подруга, я хочу чтобы ты знала, что после 30-ти жизнь только начинается!

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Ведущие Анатолий Анатолич и Лилия Ребрик провели сегодня праздничный эфир "Ранку з Україною" на телеканале "Україна".

С Днем Независимости, Украина! Молодая, красивая, несокрушимая..., – написала в Instagram Лилия Ребрик, поделившись фотографиями в платье-вышиванке.

MONATIK, которого сегодня наградили званием "Заслуженный артист Украины", в своем поздравлении был лаконичен.

Тарас Тополя и его коллеги по группе Антитіла тоже поделились вот таким красивым фото в вышиванках.

Красноречивое фото от актрисы Ольги Сумской, которое она опубликовала в сторис.

Ольга Сумская / Фото: instagram.com/stories/olgasumska

Певица TAYANNA обратилась к украинцам с очень трогательными словами:

Давайте совместно, вместе с добрыми делами, будем приумножать авторитет и могущество нашей страны. Пусть не исчерпывается источник нашей веры и любви к родной земле.

Не менее эмоциональное поздравление от Святослава Вакарчука:

Спасибо маме за то, что дала родной язык. Спасибо папе за то, что получил независимость. Спасибо брату за то, что рядом со мной. Спасибо детям за то, что дают веру в будущее. Благодарю судьбу за то, что у меня есть Украина! С Днем Независимости!

А Тина Кароль поздравила Украину с Днем Независимости своим фото.

Тина Кароль / Фото: instagram.com/stories/tina_karol

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