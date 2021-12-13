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В дом к судье Танців з зірками ночью проникали женщины: Иногда было страшно

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
13 декабря, 17:15
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Макс Чмерковский рассказал, как относится к своему статусу одного из самых сексуальных мужчин и предлагали ли ему деньги за интим
Макс Чмерковский рассказал, предлагали ли ему деньги за интим
Макс Чмерковский рассказал, предлагали ли ему деньги за интим / Фото: instagram.com/maksimc

Танцор и хореограф Максим Чмерковский рассказал журналистам программы "Зірковий шлях", которая выходит на телеканале "Украина", как ему живется в статусе красавчика. Когда-то Макс стал вторым после Бекхэма в рейтинге самых сексуальных селебритис.

Но он совершенно не придает значения подобным титулам. А вот женщины часто баловали Чмерковского своим вниманием.

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Иногда было прикольно, иногда страшно. Потому что забирались в дом среди ночи тоже. – Рассказал Максим и отметил, что ему никогда не предлагали деньги за интим, – от меня не идет это, что можно мне предложить что-то такое.

Смотрите эксклюзивное интервью Макса Чмерковского в программе "Зірковий шлях":

Впрочем, часто судье "Танців з зірками" встречались мамы, которые сватали ему своих дочерей.

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По-разному, на разных языках и в разных странах. Очень церемониально, очень классно, – рассказал Чмерковский на телеканале "Украина".

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Что известно о Максе Чмерковском

Максим Чмерковский родом из Одессы. Танцевать он начал в детстве. В 1994 году семья Чмерковских иммигрировала в США, где потом и началась карьера Макса.

Сейчас ему 41 год, он чемпион мира по латинским танцам, хореограф. Максим участвовал в американском телевизионном шоу "Dancing With The Stars" и украинском "Холостяке". В этом году Чмерковский был судьей нового сезона "Танців з зірками".

Макс Чмерковский женат, у них с супругой есть сын, которому в январе исполнится 5 лет.

Ранее мы писали, что победитель "Танців з зірками" Макс Леонов год изменял любимой.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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