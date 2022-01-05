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В дом Златы Огневич залетела петарда: Пробила окна и взорвалась в комнате

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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5 января, 13:21
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Новогодняя традиция зажигать бенгальские огни и взрывать петарды обернулась для певицы Златы Огневич неприятным воспоминанием из детства
Злата Огневич вспомнила, как в ее квартире взорвалась петарда
Злата Огневич вспомнила, как в ее квартире взорвалась петарда / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огневич, которая встретила Новый год в компании Максима Тарапаты, поделилась опасным случаем, случившемся в ее детстве.

Певица рассказала, что однажды на новогодние праздники в и квартиру с улицы влетела огромная петарда. Она не только разбила двойные металлопластиковые окна, но еще и взорвалась прямо в комнате.

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Поначалу семья Златы не обратила внимание на шум, но запах гари заставил вовремя обнаружить петарду.

Папа ничего не понял, потому что в этот момент смотрел очередной фильм про войну, он любит такое, и подумал, что это просто разорвался снаряд в телевизоре. Когда пошел дым, и стало вонять на всю квартиру, мы заподозрили неладное, – вспоминает Злата Огневич.

Больше подобных инцидентов в жизни исполнительницы не случалось, тем более,чаще всего новогодние праздники она старается встречать на работе.

Практически каждый год я встречаю Новый год на сцене. Для меня это действительно важно. Верю во фразу: "Где Новый год встретишь, там его и проведешь", – рассказала Злата Огневич во время съемок Improv Live Show, сообщает Новый канал.

Злата Огневич встретила Новый год на работе
Злата Огневич встретила Новый год на работе / Фото: пресс-служба

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Ранее Злата Огневич рассказала, остались ли у нее чувства к победителю проекта "Холостячка-2" Андрею Задворному, с которым они расстались спустя полтора месяца отношений.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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