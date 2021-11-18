В Инстаграме в бан: Ксения Мишина отписалась от Эллерта в соцсетях

Ксения Мишина недавно рассказала о своем расставании с Александром Эллертом, хотя, в душе фанатов все еще теплилась надежда на то, что возлюбленные все же вместе. Но поклонников снова ожидало разочарование – Мишина и Эллерт отписались друг от друга в соцсетях и удалили совместные фото.
На страничке актрисы в Instagram больше не осталось ничего, что напоминало бы о романе с Александром Эллертом. Мишина удалила все фото с экс-возлюбленным и исключила его из числа 354 подписок.
А вот в микроблоге Эллерта все же осталось пару снимков, когда "холостячка" и комик еще были счастливы вместе. На фото звездная пара весело позирует вместе с сыном Ксении Платоном и дочерью Александра Элиной. Также бывший актрисы решил не удалять фото с Платоном, под которым написал поздравления в день его рождения. Фото, которые никогда не захочется удалять, можно сделать с новым стильным смартфоном.
Далее по теме
Такие поступки явно намекают на то, что расставание прошло не гладко. Видимо, букеты, которые Эллерт присылал Мишиной после ссоры, не смогли сгладить конфликт.
Читай также:
- Дочь Эллерта ответила на просьбу помирить папу с Ксенией Мишиной.
- Оказалась в психбольнице – Ксения Мишина рассказала о самом тяжелом периоде жизни
Устроили фотоохоту со смартфоном Xiaomi 11Т: как прошел осенний инстамит в парке "Беремицкое"