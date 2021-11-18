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В Инстаграме в бан: Ксения Мишина отписалась от Эллерта в соцсетях

Мария Коробова Мария Коробова Редактор проекта "Звезды"
18 ноября, 19:55
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Многочисленные поклонники, затаив дыхание, продолжают следить за личной жизнью Ксении Мишиной и Александра Эллерта и узнают новые детали
Ксения Мишина и Александр Эллерт отписались друг от друга в Instagram
Ксения Мишина и Александр Эллерт отписались друг от друга в Instagram / Фото: пресс-служба СТБ

Ксения Мишина недавно рассказала о своем расставании с Александром Эллертом, хотя, в душе фанатов все еще теплилась надежда на то, что возлюбленные все же вместе. Но поклонников снова ожидало разочарование – Мишина и Эллерт отписались друг от друга в соцсетях и удалили совместные фото.

На страничке актрисы в Instagram больше не осталось ничего, что напоминало бы о романе с Александром Эллертом. Мишина удалила все фото с экс-возлюбленным и исключила его из числа 354 подписок.

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А вот в микроблоге Эллерта все же осталось пару снимков, когда "холостячка" и комик еще были счастливы вместе. На фото звездная пара весело позирует вместе с сыном Ксении Платоном и дочерью Александра Элиной. Также бывший актрисы решил не удалять фото с Платоном, под которым написал поздравления в день его рождения. Фото, которые никогда не захочется удалять, можно сделать с новым стильным смартфоном.

Такие поступки явно намекают на то, что расставание прошло не гладко. Видимо, букеты, которые Эллерт присылал Мишиной после ссоры, не смогли сгладить конфликт.

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор проекта "Звезды"

Окончила факультет «Кино-и телеискусства» Харьковской академии культуры. В журналистике 5 лет. Работала в телевизионных проектах и популярных изданиях.

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