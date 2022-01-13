В какой вере Камалия воспитывает своих дочерей от миллиардера-мусульманина

В 2013 году у певицы Камалии и ее супруга, британского миллиардера пакистанского происхождения Мохаммада Захура, родились дочки – двойняшки Арабелла и Мирабелла. Ходят ли девочки в мечеть и какие праздники они отмечают?

Камалия рассказала о религии в ее семье / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Несмотря на то, что ради супруга украинская певица Камалия, которая ранее шокировала своим графиком, приняла ислам, дочки артистки чаще празднуют Рождество и Пасху, нежели мусульманские праздники. Несколько лет назад певица утверждала, что супруг настаивал на том, чтобы дочки приняли ислам и запретил жене крестить детей.

"Сегодня" узнали у артистки, как она говорит с детьми о религии и какая вера им ближе.

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Я рассказываю, как есть. Если сравнивать ислам и православие, то наша религия она старше, древнее. Даже когда мы читаем Коран, там много раз упоминается Христос. И у нас считается, что Иисус Христос – это Сын Божий, а они считают, что это пророк, как Мухаммед, а главный у мусульман именно он, – говорит Камалия.

Камалия рассказала, как говорит с детьми о религии / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

По словам артистки, девочкам ближе православные традиции. В соцсетях певица нередко публикует посты и фото с празднования Пасхи и Рождества.

Они не были в мечети. Они больше отмечают христианские праздники, ходят со мной в церковь, знают молитвы наизусть. Есть Библия для детей, мы ее несколько раз прочли. Точно так же как и Коран. И нужно объяснять детям, что такое религия. Я им объясняю, что Бог один. Говорю, что у каждого народа своя религия, просто Бога по-разному называют, – объясняет Камалия.

Вероятно, когда девочки станут старше, они сами решат, какая религия им ближе.

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Ранее Камалия вместе с 8-летними дочками делали процедуры для омоложения.