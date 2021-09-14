В Киеве назвали лучших блогеров: на церемонии были Никитюк, Могилевская, NK

Агентство WhyNot?Enot вчера в Киеве вручило награды лучшим блогерам Украины. В трех номинациях победил Антон Птушкин, немного ему уступила Надя Дорофеева

Как прошла церемония награждения лучших блогеров Украины / Фото: instagram.com/thejerryheil, instagram.com/mashukovsky

На блогерской тусовке в отеле Fairmont Kyiv собрались не только инфлюенсеры, но и артисты. Ведущим церемонии был Владимир Остапчук, для гостей пели группа Kazka, дуэт TVORCHI и Наталья Могилевская.

Леся Никитюк пришла на ивент в оранжевом платье с вырезом на ноге. Ведущая представляла победителя в номинации food-блогер – Евгения Клопотенко.

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Jerry Heil и Леся Никитюк / Фото: instagram.com/stories/thejerryheil

Певица и блогер Jerry Heil хоть и не забрала ни одной статуэтки, зато сфотографировалась с Никитюк и alyona alyona.

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Kalush, alyona alyona и Jerry Heil Фото: instagram.com/stories/thejerryheil

Кстати, блогером года стал "холостяк" Никита Добрынин, но награду вместо него забрала его супруга Даша Квиткова, так как сам Никита занят съемками собственного тревел-шоу.

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Даша Квиткова / Фото: instagram.com/stories/kvittkova

Настя Каменских с песней Elefante победила в номинации TikTok трек года.

Настя Каменских / Фото: instagram.com/stories/kamenskux

Все победители премии блогеров года от WhyNot?Enot

Instagram:

Блогер года – Никита Добрынин

Блогерка года – Таня Парфильева

Медиа-блогер – Надя Дорофеева

Инстамама – Кристина Шаркади

Бьюти – Лиза Краснова

Z-блогер – Пупси Кира

Развлекательный блог – Антон Скуратов

Lifestyle – Саба Мусина

Восходящая звезда – Луладжа Олеговна

Visual – Саша Чистова

Мода – Алина Френдий

Бизнес – Лера Бородина

Еда – Евгений Клопотенко

Трэвел – Антон Птушкин

Микроинфлюенсер – Марк Ливин



TikTok:

Тиктокер года – Олег Машуковский

Контент-мейкер – Настя Захандревич

Трек – Elefante – NK

Звезда – Надя Дорофеева



YouTube:

YouTube-блогер года – Антон Птушкин

Интервьюер – Маша Ефросинина

Пародия – Чоткий Паца

Шоу – "Педан может"

Трэвел – Антон Птушкин

Обзор Instagram-профилей звезд смотрите в ролике:

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