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В Киеве назвали лучших блогеров: на церемонии были Никитюк, Могилевская, NK

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
14 сентября, 09:05
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Агентство WhyNot?Enot вчера в Киеве вручило награды лучшим блогерам Украины. В трех номинациях победил Антон Птушкин, немного ему уступила Надя Дорофеева
Как прошла церемония награждения лучших блогеров Украины
Как прошла церемония награждения лучших блогеров Украины / Фото: instagram.com/thejerryheil, instagram.com/mashukovsky

На блогерской тусовке в отеле Fairmont Kyiv собрались не только инфлюенсеры, но и артисты. Ведущим церемонии был Владимир Остапчук, для гостей пели группа Kazka, дуэт TVORCHI и Наталья Могилевская.

Леся Никитюк пришла на ивент в оранжевом платье с вырезом на ноге. Ведущая представляла победителя в номинации food-блогер – Евгения Клопотенко.

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Jerry Heil и Леся Никитюк / Фото: instagram.com/stories/thejerryheil

Певица и блогер Jerry Heil хоть и не забрала ни одной статуэтки, зато сфотографировалась с Никитюк и alyona alyona.

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Kalush, alyona alyona и Jerry Heil Фото: instagram.com/stories/thejerryheil

Кстати, блогером года стал "холостяк" Никита Добрынин, но награду вместо него забрала его супруга Даша Квиткова, так как сам Никита занят съемками собственного тревел-шоу.

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Даша Квиткова / Фото: instagram.com/stories/kvittkova

Настя Каменских с песней Elefante победила в номинации TikTok трек года.

Настя Каменских / Фото: instagram.com/stories/kamenskux

Все победители премии блогеров года от WhyNot?Enot

Instagram:

  • Блогер года – Никита Добрынин
  • Блогерка года – Таня Парфильева
  • Медиа-блогер – Надя Дорофеева
  • Инстамама – Кристина Шаркади
  • Бьюти – Лиза Краснова
  • Z-блогер – Пупси Кира
  • Развлекательный блог – Антон Скуратов
  • Lifestyle – Саба Мусина
  • Восходящая звезда – Луладжа Олеговна
  • Visual – Саша Чистова
  • Мода – Алина Френдий
  • Бизнес – Лера Бородина
  • Еда – Евгений Клопотенко
  • Трэвел – Антон Птушкин
  • Микроинфлюенсер – Марк Ливин


TikTok:

  • Тиктокер года – Олег Машуковский
  • Контент-мейкер – Настя Захандревич
  • Трек – Elefante – NK
  • Звезда – Надя Дорофеева


YouTube:

  • YouTube-блогер года – Антон Птушкин
  • Интервьюер – Маша Ефросинина
  • Пародия – Чоткий Паца
  • Шоу – "Педан может"
  • Трэвел – Антон Птушкин

Обзор Instagram-профилей звезд смотрите в ролике:

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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