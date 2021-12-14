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Пьяный водитель врезался в машину жены Анатолия Анатолича: Летел как невменяемый

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор Звезды Сегодня
14 декабря, 19:18
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По словам известного телеведущего, виновник ДТП сразу же сбежал с места преступления, но вскоре его задержала полиция
Жена Анатолия Анатолича попала в ДТП с пьяным водителем
Жена Анатолия Анатолича попала в ДТП с пьяным водителем / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Анатолий Анатолич рассказал о происшествии, которое случилось с его женой сегодня вечером. В ее машину на большой скорости влетел водитель Porsche.

Подонок врезался в Юлу, когда она даже не ехала, а стояла на разворот. Она была на моей "семерке". Разбита фара и бампер, крыло зацеплено, а машина была как новенькая. Самое интересное, мужик врезался, вышел, увидел и сбежал, – рассказал о произошедшем интервьюер.

Супруга телеведущего запомнила номер автомобиля виновника ДТП, и по совету мужа сразу же обратилась в полицию. Поэтому правоохранительным органам моментально удалось задержать водителя, который, к тому же оказался в нетрезвом состоянии.

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Скриншот: Instagram

Везут его сейчас на свидетельствование, потому что у него признаки алкогольного опьянения, – поделился Анатолий Анатолич.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал, но Юла говорит, что это просто везение, ведь все могло закончится намного хуже.

Вот такие козлы пьяные, которые скрываются с места преступления, могут натворить беды и поломать судьбы людей, – сказала продюсер.

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Марина Григоренко
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