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В Минкульте ответили, почему внесли Валентина Томусяка в черный список

Эксклюзив
Анна Пономаренко Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня
4 ноября, 10:47
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Украинского актера Валентина Томусяка вместе с рядом российских актеров по ошибке внесли в черный список Министерства культуры и информационной политики Украины
Валентин Томусяк внесен в черный список Минкульта - названа причина
Валентин Томусяк внесен в черный список Минкульта - названа причина / Фото: Facebook-страница Валентина Томусяка

Валентин Томусяк в шоке от того, что по представлению СБУ был внесен в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.

"Сегодня" отправили запрос в Министерство культуры и информационной политики Украины с просьбой прокомментировать, по какой причине актер был внесен в "черный список". В пресс-службе отмечают, что Служба безопасности Украины обратилась в Министерство еще 11 октября этого года. Томусяк был внесен в список 1 ноября:

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Согласно частям шестой и седьмой статьи 15 Закона Украины "О кинематографии" центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование государственной политики в сферах культуры и искусств, составляет, обнародует и обеспечивает своевременное обновление Перечня на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию. Актер Валентин Томусяк был внесен из обращения Службы безопасности Украины от 11 октября 2021 года, – прокомментировали нам в Министерстве.

Фото: Facebook

Актер Валентин Томусяк уже написал представителям СБУ с просьбой исключить его из черного списка немедленно.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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