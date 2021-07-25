В моей жизни настал пи**ец: Дочь Поляковой захейтили в Сети за песню с матами (видео)

Дочка известной украинской певицы Оли Поляковой, которую сравнили с Мадонной, решила идти по стопам своей звездной матери. Маша Полякова занимается музыкой и уже дала первый концерт со своей группой, где она, конечно же, вокалистка.
Видео с концерта Маша выложила в своем Instagram-профиле и тут же нарвалась на волну критики – фолловерам не нравятся песни с матами.
В моей жизни настал пи**ец. Боже, что я делаю здесь, – поет Маша Полякова в одном из треков.
Публике, судя по видео, нравится. В первом ряду также можно увидеть Олю Полякову, которая зажигает под музыку своей старшей дочери.
А вот в комментариях не все оценили талант Маши.
- "Это ужасно"
- "Энергетика крутая, но текст режет уши"
- "Маша! Ты порвала! Реально прыгали все! А это дорогого стоит, на концерте, где песни звучат впервые!"
- "Петь это явно не твое"
- "Все было бы классно, но без матов"
Недавно Оля Полякова презентовала новый клип на песню "Взрослая девочка", в котором создают множество клонов звезды.
Смотрите клип Оли Поляковой – "Взрослая девочка":
Режиссером музыкального видео выступил Любомир Левицкий ("Selfieparty", "Тени незабытых предков"), а главную роль играет актриса Инна Приходько – звезда комедийной трилогии "Скажене весілля".
Смотрите интервью с дочкой Оли Поляковой о карьере и творчестве:
Ранее мы писали, что Машу Полякову сравнили с Леди Гагой.