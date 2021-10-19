В нижнем белье и с фатой: Надя Дорофеева показала отрывок нового клипа

В отрывке нового музыкального видео Надя Дорофеева, которая ранее рассказала, что ей удалили опухоль, предстала в довольно смелом, но в тоже время нежном образе: с длинной фатой, белом корсете и в нижнем белье.
Тизер однозначно заинтересовал аудиторию. В нем певицу со связанными руками ведут заросшим полем следом за лошадью – всадника не показали, но скорее всего им окажется партнер Нади по дуэту – репер Скриптонит.
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Судя по комментариям, слушатели с нетерпением ждут новую музыкальную премьеру, но на внешний вид Нади Дорофеевой аудитория отреагировала по-разному. Некоторые пользователи позавидовали всаднику и положительно оценили образ певицы:
- "Эх, повезло кому-то такую пленницу захватить!"
- "Какая сексуальная невеста".
Но нашлись и те, кому такое откровенное обличие Дорофеевой не пришлось по вкусу:
- "Как они задолбали с этими труселями".
- "А без ролевых игр никак?"
Отрывок напоминает типичный для казахских свадебных обрядов сюжет, когда молодой парень крадет понравившуюся ему девушку, чтобы позже взять ее в жены. Возможно, именно такое содержание будет в новом клипе. Это поклонники исполнителей смогут узнать в день премьеры – уже 20 октября.
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