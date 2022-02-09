В Одессе скончался известный украинский кинорежиссер

Жизнь режиссера оборвалась в возрасте 87 лет

Геннадий Тарасуль умер 8 февраля/Фото: коллаж: Одесское отделение Национального союза кинематографистов Украины/"Сегодня"

В Одессе умер известный украинский режиссер Геннадий Тарасуль. Ему было 87 лет.

Об этом сообщили в Одесском отделении Национального союза кинематографистов Украины

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Геннадий Тарасуль скончался 8 февраля.

"Для кинематографистов он стал человеком-легендой еще задолго до появления одноименной высшей именной награды — "Легенда Одесской киностудии", — говорится в сообщении.

Что известно о режиссёре?

Как пишет Wikipedia, Геннадий Тарасуль – советский и украинский кинорежиссер, сценарист, литератор. Родился 20 января 1935 г. в семье служащего. Окончил Одесский политехнический институт в 1959 году. Работал сценаристом и вторым режиссером в Одесской киностудии.

Автор литературных произведений: романа "Риск" (1969), повестей "Стоянка не предусмотрена" (1967), "Сквозь осенние облака" (1973), "Мгновение жизни" (1976), пьесы "Авария" (1979), поставленной в Одесском театре.

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Тарасуль – член Национального Союза кинематографистов Украины.

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