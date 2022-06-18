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В перерывах между обстрелами: Александр Положинский написал на фронте песню о волонтерах (видео)

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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18 июня, 09:30
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Экс-лидер группы "Тартак" сейчас находится в рядах ВСУ. Однако музыкант не забывает о своей певческой карьере
Александр Положинский посвятил песню волонтерам
Александр Положинский посвятил песню волонтерам / Фото: instagram.com/oleksandrpolozhynskyi

Еще накануне полномасштабного вторжения РФ в Украину Александр Положинский подписал контракт на прохождение военной службы в рядах ВСУ. Сейчас же артист находится на фронте, где защищает Родину вместе со своими собратьями.

Дням музыкант "в перерывах между обстрелами" спел песню о волонтерах, которые постоянно помогают нашим воинам и пострадавшим людям. Соответствующее видео Положинский опубликовал в Instagram.

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Артист отметил, что песню он давно написал, но не успел записать ее в студии. Так что пока артист записал ее у себя на телефоне.

Певец поблагодарил волонтеров за тяжелый и неутомимый труд и поддержку.

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Фанаты уже оценили новый трек артиста и отметили в определенной мере романтический формат:

  • Слышать и без музыки – такой ритм чисто Сашка Положинского.
  • Классный и со стороны даже романтический формат. Но, искренне Вам желаю, в ближайшее время снова записывать в студии, и никогда больше – в военной форме.
  • Саша Положинский – настоящий украинский мужчина. Всегда по делу и при деле! Супер!
Скриншот Instagram

Отметим, что Александр Положинский иногда делится с фанатами подробностями жизни на фронте. А недавно музыкант опубликовал оптимистическое видео, где он вместе с собратьями танцует под композицию "Моєї дискотеки треки".

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Таким образом, артист показал, что наши защитники не теряют чувство юмора и силы духа. Так что очевидно, что победа за нами!

Напомним, что в мае Александр Положинский отметил 50-летие. Свой юбилей артист планировал отмечать иначе, но для него в приоритете – защита Украины и народа.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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