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В России захейтили Данилко за песню "Батько наш – Бандера": "Как будто бы в душу плюнул"

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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28 января, 12:48
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На днях в Сеть попало видео, как Андрей Данилко на сцене Дворца "Украина" исполнил патриотическую песню
Андрея Данилко в России захейтили за песню о Бандере
Андрея Данилко в России захейтили за песню о Бандере / Фото: Dizelstudio

Не удивительно, что видео вызвало резонанс. Сам артист заявил, что спел песню на сцене из-за ее популярности в TikTok. Он не вкладывал никакого политического или военного подтекста в это исполнение.

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Тем не менее такую импровизацию Данилко обсуждают не только в Украине, но и в России. Конечно же, россияне не оценили песню. В комментариях под видео они заявляют, что разочаровались в артисте.

  • "Эх ты, Андрюша, что же ты наделал? Этой песней ты перечеркнул всю народную любовь к тебе! Для меня такого артиста, человека больше не существует"
  • "Печально. Облил г*вном все светлые воспоминания из детства о нем, солдатике, милиционере, а СВ-шоу... Как будто бы в душу плюнул"
  • "Как такое можно вообще петь? Разочарование в Сердючке"
Скриншот: YouTube
Скриншот: YouTube
Скриншот: YouTube

Как пишет "Газета.ру", депутат Госдумы Андрей Бородай предложил запретить Андрею Данилко въезд в Россию.

Существу по имени Верка Сердючка все позволено. Реагировать как-то серьезно на это я бы не стал. Хотя въезд в страну не помешает запретить. Хотя бы по той причине, что у нас своих придурков хватает.

Напомни, Андрей Данилко не в первый раз попадает в скандал в России. Когда артист выступал на "Евровидении-2007", россияне в конкурсной песни расслышали слова не "лаша тумбай", а "Раша, гудбай!". После этого концерты артиста в России оказались под запретом.

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Ранее Игорь Кондратюк вспомнил, как Андрей Данилко хвалил российского президента.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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