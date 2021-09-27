В Сети возмущены голым платьем вокалистки KAZKA: Позор костюмерам!

Александра Зарицкая в четвертом выпуске "Танців з зірками" вышла на паркет в откровенном костюме, который вызвал много вопросов у публики. Смотрите выступление Саши и Юрия

Александра Зарицкая выступила в откровенном наряде на "Танцях з зірками" / Фото: YouTube

Минувшим вечером звездные участники танцевального шоу демонстрировали свои успехи в танцах латиноамериканской программы. Александре Зарицкой и Юрию Мешкову пришлось исполнить румбу.

Вдохновившись фильмом "От заката до рассвета", костюмеры одели вокалистку группы KAZKA в очень откровенный наряд – полупрозрачный комбинезон и пышную юбку. Смотрите, как это было.

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Александра Зарицкая и Юрий Мешков – Румба – Танцы со звездами 2021

Пара получила за свой танец 30 баллов от жюри и достаточное количество голосов зрителей, чтобы остаться в проекте.

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Но в Сети с самого утра обсуждают не успех Юры и Саши, а неоднозначное платье артистки. Вот, что пишут в комментариях:

"Кто придумал этот костюм? Вы опростоволосились с ним, кошмар"

Скриншот YouTube

"Кто пошил этот костюм ей, ппц. Все остальное зачетно"

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Скриншот YouTube

"Ну, это не вампирша, конечно. Но в целом неплохо. Костюм шопопало"

Скриншот YouTube

"Это не платье и не костюм, а вульгарный скафандр"

Скриншот YouTube

"Болела за Сашу, но... Кто ее сегодня одел в этот ужасный костюм? Это просто диверсия против Саши. Позор костюмерам! Имейте совесть!"

Скриншот YouTube

Ранее Александра Зарицкая призналась, что должна была танцевать с другим партнером, но незадолго до премьеры шоу отказалась от него. Позже стало известно, что речь шла об Александре Прохорове, который ранее уже принимал участие в "Танцях з зірками".

Александр Прохоров / Фото: Instagram

Прохорову не понравилось, как Зарицкая преподносит ситуацию СМИ и он высказался по этому поводу.

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