В Сети появилось видео с пьяным актером, который попал в тройное ДТП

На выходных в Киеве на улице Никольско-Слободская произошло ДТП с участием украинского актера Михаила Жонина

Михаил Жонин попал в ДТП / Фото: Instagram

Водитель Volkswagen не справился с управлением на дороге и задел автомобили Subaru и Mercedes. Ранее стало известно, что в ДТП попал актер сериал "Пес" Михаил Жонин. Сам артист никаких комментариев не дает.

Журналист Алексей Павловский у себя в Facebook написал, что актер был пьяным и именно он был за рулем Volkswagen и протаранил несколько машин. Журналист опубликовал видео, на котором Жонин едва стоит на ногах, нецензурно ругается из-за того, что его снимают.

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Особого внимания заслуживает то, как он общается с журналистами и открыто угрожает. Цитаты Михаила: "Если хотите жить хорошо, то этого делать нельзя", "Если это выйдет куда-то, с*ка, я вас найду, – написал журналист.

Отметим, Михаил Жонин снимается в украинских и российских проектах. Он сыграл в таких сериалах, как "Пес", "По законам военного времени", "Офицерские жены", "Ведьма", "Последний янычар" и другие.

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