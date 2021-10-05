Звезды
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❓ Отставка Разумкова ⚡ Обвал соцсетей и сервисов Мисс Украина-2021 - фото 🚨 Задержание Саакашвили

Выход Джей Ло

Руслана беременна?

Insta-развод

Невеста Мурата

Туннель Елизаветы II

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

В Сети появилось видео с пьяным актером, который попал в тройное ДТП

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
5 октября, 08:58
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
На выходных в Киеве на улице Никольско-Слободская произошло ДТП с участием украинского актера Михаила Жонина
Михаил Жонин попал в ДТП
Михаил Жонин попал в ДТП / Фото: Instagram

Водитель Volkswagen не справился с управлением на дороге и задел автомобили Subaru и Mercedes. Ранее стало известно, что в ДТП попал актер сериал "Пес" Михаил Жонин. Сам артист никаких комментариев не дает.

Журналист Алексей Павловский у себя в Facebook написал, что актер был пьяным и именно он был за рулем Volkswagen и протаранил несколько машин. Журналист опубликовал видео, на котором Жонин едва стоит на ногах, нецензурно ругается из-за того, что его снимают.

Реклама

Особого внимания заслуживает то, как он общается с журналистами и открыто угрожает. Цитаты Михаила: "Если хотите жить хорошо, то этого делать нельзя", "Если это выйдет куда-то, с*ка, я вас найду, – написал журналист.

Отметим, Михаил Жонин снимается в украинских и российских проектах. Он сыграл в таких сериалах, как "Пес", "По законам военного времени", "Офицерские жены", "Ведьма", "Последний янычар" и другие.

Другие новости о звездах:

Реклама

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Ближайшие события

Неделя моды в Париже

27 сентября - 5 октября

Мисс Украина

21 октября

Gotham Awards-2021

29 ноября
Дэниел Крейг уходит в отставку
ТОП-5 подружек Джеймса Бонда
Ева Грин
Ева Грин
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Леа Сейду
Леа Сейду
Моника Беллуччи
Моника Беллуччи
Ана де Армас
Ана де Армас
1/2
Опрос
Цитата дня

Нет ничего в этой жизни сильнее, чем дать жизнь. Больше всего в этой жизни трогает — это семья. Нельзя быть одинокой, нельзя никому не принадлежать, только звездам. Надо обязательно иметь семью и дать жизнь

Руслана Лыжичко певица
Беременна?
Все обсуждают
Новые фото экс-супруга Ани Лорак — Мурата с невестой
Очень похожи!
Ожидаемая премьера
В прокат вышел "Титан" – победитель "Канн-2021"
Что нужно знать о фильме
Сольник звезды
Джамала
21 октября / 19:00
5 концертов октября
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять