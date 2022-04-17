Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🚢 Горит "Москва" 💪 СБУ поймала Медведчука 🛡 Химатака на Мариуполь ⚔ Битва за Донбасс
Поиск на segodnya.ua

Леся и корабль

Дантес - враг РФ

Концерт ONUKA

Кэри и песик

Поцелуи Лопес

Обращение Ришара
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

В тесноте, да не в обиде: в доме Леси Никитюк нашли приют 60 беженцев и армия их домашних животных

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
17 апреля, 13:31
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Популярная телеведущая всеми силами помогает вынужденным переселенцам, которым пришлось оставить свои дома из-за войны
Леся Никитюк загрузила себя работой по максимуму
Леся Никитюк загрузила себя работой по максимуму / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк – одна из тех украинских артистов, которые с момента, когда Россия начала полномасштабную войну в Украине, кардинально сменила род деятельности. Сейчас популярная телеведущая занимается волонтерством, помогает переселенцам, максимально задействуя свои связи и работая на многих фронтах. Об этом и не только она рассказала в новом интервью.

Звезда ТВ и соцсетей Леся Никитюк, которая недавно пела об уничтоженном российском крейсере, дала интервью Славе Демину. В беседе с ведущим она рассказала, что в ее доме в Хмельницком теперь живет 60 беженцев. Леся немного опоздала, так как пришлось провести "зачистку" дома.

Реклама

Дома жило почти 60 людей и почти 18 собак, котов, морских свинок и т.д. Мама просто не вывозит таких объемов, а я постоянно в приюте для переселенцев. Мы также постоянно что-то грузим, загружаем, разгружаем, собираем продукты питания, гуманитарку, отправляем. Здесь такой конвеер.

Леся Ниитюк / Фото: Instagram

Леся Никитюк также очень хвалит свой регион, который проявляет себя по максимуму, помогая пострадавшим от войны людям.

Хмельницкий – сейчас транзитная зона. Минимум 140 тысяч людей каждый день заезжает в город проездом или остается на ночь-две, разъезжается, какая-то часть остается здесь. По 3-5 тысяч детей каждый день устраивается в наши школы. Более 100 временных убежищ для переселенцев только в Хмельницком и еще столько в области.

Полное интервью смотрите далее в видео.

Реклама

Также напомним, актер Тарас Цымбалюк разложил по полочкам правду, отвечая на частый вопрос людей, зараженных пропагандой РФ.

Читайте наши новости в telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Жилища звезд
Звезды, чьи дома полностью или частично разрушены оккупантами
1
Евгений Синельников Евгений Синельников
2
Валерий Харчишин Валерий Харчишин
3
Игорь Кондратюк Игорь Кондратюк
4
Виктория Смиюха Виктория Смиюха
5
Илона Гвоздева Илона Гвоздева
6
Юрий Фалеса Юрий Фалеса
Украинки в Голливуде
Зарубежные актрисы украинского происхождения
Вера Фармига
Вера Фармига
Кэтрин Винник
Кэтрин Винник
Иванна Сахно
Иванна Сахно
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Мила Кунис
Мила Кунис
1 /2
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Я бы отдала свою жизнь без сомнений в обмен на тех, кто остался в Мариуполе.

Цитата на segodnya.ua
Злата Огневич Певица
Признание Златы

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять