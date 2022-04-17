В тесноте, да не в обиде: в доме Леси Никитюк нашли приют 60 беженцев и армия их домашних животных

Популярная телеведущая всеми силами помогает вынужденным переселенцам, которым пришлось оставить свои дома из-за войны

Леся Никитюк загрузила себя работой по максимуму / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк – одна из тех украинских артистов, которые с момента, когда Россия начала полномасштабную войну в Украине, кардинально сменила род деятельности. Сейчас популярная телеведущая занимается волонтерством, помогает переселенцам, максимально задействуя свои связи и работая на многих фронтах. Об этом и не только она рассказала в новом интервью.

Звезда ТВ и соцсетей Леся Никитюк, которая недавно пела об уничтоженном российском крейсере, дала интервью Славе Демину. В беседе с ведущим она рассказала, что в ее доме в Хмельницком теперь живет 60 беженцев. Леся немного опоздала, так как пришлось провести "зачистку" дома.

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Дома жило почти 60 людей и почти 18 собак, котов, морских свинок и т.д. Мама просто не вывозит таких объемов, а я постоянно в приюте для переселенцев. Мы также постоянно что-то грузим, загружаем, разгружаем, собираем продукты питания, гуманитарку, отправляем. Здесь такой конвеер.

Леся Ниитюк / Фото: Instagram

Леся Никитюк также очень хвалит свой регион, который проявляет себя по максимуму, помогая пострадавшим от войны людям.

Хмельницкий – сейчас транзитная зона. Минимум 140 тысяч людей каждый день заезжает в город проездом или остается на ночь-две, разъезжается, какая-то часть остается здесь. По 3-5 тысяч детей каждый день устраивается в наши школы. Более 100 временных убежищ для переселенцев только в Хмельницком и еще столько в области.

Полное интервью смотрите далее в видео.

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