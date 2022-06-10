В Украине начали подготовку к проведению Евровидения-2023

Украина планирует принимать песенный конкурс "Евровидение-2023" на своей территории – уже началась подготовка к проведению

В Украине начали подготовку к Евровидению-2023 / Фото: suspilne.eurovision

Песенный конкурс в 2023 году должен состоятся в одном из городов Украины. В киевской мэрии уже заявили о готовности заняться организацией шоу.

В тое время Кабинет министров создал организационный комитет по подготовке и проведению песенного конкурса в Украине, а также утвердил его состав. Как сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале, решение было принято на заседании 10 июня.

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Напомним, что шанс провести "Евровидение-2023" Украине выпал после победы на конкурсе коллектива Kalush Orchestra. Однако, наша страна также может передать право проведения международного шоу любой другой стране-участнице. В оргкомитете "Евровидения" не исключают тот факт, что из-за войны в Украине конкурс придется перенести в другое государство.

Кстати, ранее фронтмен хип-хоп коллектива Олег Псюк высказывался по поводу места проведения "Евровидения-2023", а хрустальный приз музыканты Kalush Orchestra продали за 900 000 тысяч долларов!

Также стоит отметить что после участия в вокальном состязании песня украинского коллектива стала известна на весь мир. Недавно мы также писали, что белорусские музыканты-оппозиционеры перепели хит Kalush Orchestrа Stefania.