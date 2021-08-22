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В Украину приехала звезда Викингов: что о ней известно и почему от нее в восторге Притула

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
22 августа, 09:00
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Сергей Притула и Леся Никитюк с восторгом рассказали своим подписчикам, что в Киеве сейчас находится Кэтрин Винник. Кто она такая – рассказываем и показываем в материале
В Украину прибыла актриса Кэтрин Винник из сериала "Викинги"
В Украину прибыла актриса Кэтрин Винник из сериала "Викинги" / Фото: instagram.com/katherynwinnick

Кэтрин Винник опубликовала у себя в Instastories несколько фото, сделанных в Киеве. Актриса позировала на фоне Софийского собора, а также Андреевской церкви.

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Кэтрин Винник в Киеве / Фото: instagram.com/stories/katherynwinnick

В соцсети актриса опубликовала фото с родителями, сообщив, что празднует 50-ю годовщину их свадьбы.

Кэтрин Винник с родителями в Киеве / Фото: instagram.com/stories/katherynwinnick
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Снимок с развивающимся на флагштоке украинским флагом Кэтрин подписала: "My Motherland" (Моя родина – англ.), добавив геотег Ukraine.

Фото: instagram.com/stories/katherynwinnick

На эту сторис звезды сразу же отреагировал Сергей Притула, который заговорил на английском у себя в сторис, признавшись, что он большой фанат Кэтрин Винник и попросил ее позвонить ему.

Сергей Притула большой фанат Кэтрин Винник / Фото: instagram.com/stories/siriy_ua
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Леся Никтюк тоже рассказала фолловерам, что узнала о приезде Кэтрин из ее Instagram. Ведущая сказала, что отправится искать любимую актрису в городе.

Леся Никитюк тоже фанатка Кэтрин Винник / Фото: instagram.com/stories/lesia_nikituk

Кто такая Кэтрин Винник

Кэтрин Винник – канадская актриса украинского происхождения. Ее настоящее имя – Катерина Винницкая. Родители Кэтрин много лет назад эмигрировали в Канаду, а ее дедушка, Владимир Винницкий, был сечевым стрельцом.

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С 6 до 17 лет Кэтрин состояла в украинской скаутской организации "Пласт" и училась в украинской школе в Торонто. У нее черный пояс 3 дан по тхэквондо и 2 дан по карате.

Кинокарьера Кэтрин началась в конце 90-х. Актерскому мастерству она обучалась в Нью-Йорке и уже сейчас в списке ее киноработ более 40 картин, в том числе и сериалы.

Кэтрин Винник отметилась в сериалах "Доктор Хаус", "Мыслить как преступник" и "Викинги", где она сыграла роль Лагерты.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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