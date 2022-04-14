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В ваш дом прилетело: украинские звезды, которых оккупанты оставили без жилья

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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14 апреля, 11:13
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Твой дом – твоя крепость, но не когда в него ворвалась беспощадная война
Игорь Кондратюк/Илона Гвоздева/Валерий Харчишин
Игорь Кондратюк/Илона Гвоздева/Валерий Харчишин / Фото: Коллаж: Сегодня

Вражеские ракеты лишили многих украинцев без крыши над головой. До вторжения россии в Украину хореограф Илона Гвоздева с мужем и детьми жили в частном доме под Киевом, но в начале марта рашисты разбомбили их жилье. А после под обстрел попал и автомобиль семейства.

Все живы. Но дом, к сожалению, не подлежит ремонту. Его просто нужно демонтировать. Все наши автомобили также пострадали. Первое, что успокоило нас, когда мать позвонила мужу моему и сказала, дома уже нет. Но мы обрадовались прежде всего, потому что значит что все живы, – поделилась о пережитом Илона Гвоздева в интервью Зірковому шляху в YouTube.

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Вика Смиюха была одной из первых, в чей дом прилетела вражеская ракета. И разрушила его. Самое ужасное, что в доме в то время были ее родители.

Бомба попала на кухню пробила потолок и пол. Вот такая у нас война с россией. Теперь у нас нет дома. Война есть война, – рассказывала экс-участница "НЕАНГЕЛОВ".

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К счастью, родители певицы живы. Звезда сразу организовала для них эвакуацию, а в Instagram написала о пережитом:

Моя семья пострадала! Благо, живые. Но снаряд попал в квартиру, где находились отец и мать. Богом отвело. На видео в карусели увидите дорогие мне места, а также моего папу и маму, которые чудом выжили. Я в столице. Я не убежала. Я не делаю прямых эфиров с моим рыдающим лицом во весь экран. Мне нужно успокоиться.

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Вика из "НЕАНГЕЛОВ" едва не лишилась родителей / Скриншот из YouTube

27 марта остался без жилья фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин. В его дом на Киевщине прилетел снаряд оккупантов. От нового красивого дома осталось только пепелище.

Этот дом под Гостомелем – часть моей жизни. В нем выросли и жили трое моих сыновей. Я строил его за все деньги, которые я зарабатывал. Я боролся за него, когда у меня отбирали землю, когда намахивали строители мошенники – перестраивал почти все. Недавно я построил рядом домик для родителей, изъявивших желание переехать. На последние деньги. Родители не переехали. Не успели. Вчера он полностью сгорел. Орки попали в него, – написал о произошедшем Валерий.

Не обошли вражеские снаряды и дом продюсера Игоря Кондратюка. Его жилье обстреляли в его же день рождения. Подарок от так называемых "спасителей".

Но супруга Игоря уверена, что это не случайность. по ее мнению, рашисты следили за постами Кондратюка в соцсетях.

Понятно, что вряд ли кто-нибудь из россиян читает мой Facebook, но может наводчики читают, диверсионные группы, не знаю. По крайней мере, она (жена Игоря – ред.) так считает. И еще некоторые мои друзья говорят: "Ну, Васильевич, конечно, это может быть связано". Такая история, но факт остается фактом – через 15 мин после того, как пост увидел свет в ФБ, мне позвонила соседка и сказала: только что в ваш дом прилетело.

В том самом посте Кондратюк просил своих подписчиков донатить в помощь ВСУ.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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