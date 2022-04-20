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Вахтанг Кикабидзе дал свой прогноз, какая судьба ждет Путина после его зверств в Украине

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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20 апреля, 17:28
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Знаменитый грузинский исполнитель дал интервью о войне в Украине Рамине Эсхакзай. Подробности высказываний артиста по непростой теме читайте в нашем материале.
Легендарный певец поделился своим видением ситуации
Легендарный певец поделился своим видением ситуации / Фото: открытые источники

Грузинский актер, режиссер и певец Вахтанг Кикабидзе – один из тех артистов, которые всячески поддерживают Украину и осуждают российское вторжение в нашу страну. Сегодня вышло его новое интервью, которое он дал Рамине Эсхакзай для YouTube-канала "Ходят слухи".

Друг Украины сделал свой прогноз на то, какая судьба ждет Путина, человека у руля РФ, который руководит мерзкой и кровавой войной против украинского народа. По словам Кикабидзе, диктатора либо "уберет" ближайшее окружение, либо его ждет сильнейшее наказание свыше за его преступления в Украине.

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Мы же все христиане, если Он правда там существует, то все видит. История пишется черным по белому, поэтому все гадости наказуемы. История показала уже. Так и хочется этого. Я уверен в этом. Ему вернуться обратно будет очень трудно,

– сказал актер.

Также Вахтанг Константинович уверен, что у Путина точно проблемы со здоровьем, ведь ни один человек в здравии не смог бы решиться на такие зверства против ближайшего соседа – независимого и суверенного государства.

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Вихтанг Кикабидзе и Рамина
Вихтанг Кикабидзе и Рамина / Фото: instagram.com/raminalalala

Кикабидзе считает, что мир должен продолжать поддерживать Украину и не оставлять нас одних в этой войне, ведь сейчас никто не может быть в безопасности, пока Россия продолжает этот военный террор.

Кто бы что ни говорил, но сейчас правительство Зеленского и украинский народ воюет и за них тоже. Войдет он в другие страны или нет, этого мы не можем сказать. Но они думают, что он может это сделать. Там же сидят люди, которые умеют анализировать.

Также не пропустите интервью Маши Ефросининой, где она прошлась по Собчак.

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Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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Я бы отдала свою жизнь без сомнений в обмен на тех, кто остался в Мариуполе.

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