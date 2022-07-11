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Валерий Харчишин прокомментировал молчание Олега Винника. Что сказал фронтмент "Другої Ріки"?

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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11 июля, 10:15
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Музыканта, как и поклонников хита о волчицах, беспокоит исчезновение Винника. Что думает о молчании коллеги Валерий – читайте в материале
Валерий Харчишин прокомментировал молчание Олега Винника
Валерий Харчишин прокомментировал молчание Олега Винника / Фото: пресс-служба, instagram.com/olegg.vynnyk

Молчание Олега Винника в социальных сетях стало удивлением для его миллионной аудитории. Недавно Оля Полякова заявила, что певец серьезно болен и поэтому не выходит на связь.

Валерий Харчишин тоже прокомментировал сложившуюся ситуацию с Винником в эфире телемарафона.

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Надеюсь, что он живой и здоровый, но это странно. Наверное, есть отдельная группа исполнителей, которые считают, что вернется. Они надеются и молятся, чтобы у украинцев была короткая память. Это наша национальная трагедия – быстро забывать все, – сказал фронтмен "Другої Ріки".

Также музыкант отметил, что в репертуаре певца очень много песен на русском языке. По мнению Харчишина, после войны певцу будет непросто расстаться со своими хитами.

Те люди, которые прикипели душой и сердцем, и струнами к этому, им сложно это искоренять в себе, этого москаля, – сказал Харчишин. – Музыканты определенной частью проститутки, имею в виду, что они продают то, что делают. Но есть сентиментальные, которые не могут искоренить в себе все это.

Напомним, в начале полномасштабной войны в Украине Олег Винник записал видеосообщение, которое адресовал матерям российских солдат, пришедших на украинские земли убивать, насиловать и грабить украинцев.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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