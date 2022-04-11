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"Ваша страна стала террористом #1": Потап обратился к звездам из РФ, которые молчат о войне в Украине

Кристина Полякова Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня
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11 апреля, 00:05
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В очередной раз Алексей Потапенко призвал к ответу российских знаменитостей, которые продолжают молчать о войне в Украине
Потап снова обратился к звездам из РФ, чтобы они перестали молчать о войне в Украине
Потап снова обратился к звездам из РФ, чтобы они перестали молчать о войне в Украине / Фото: instagram.com/realpotap, открытые источники

Украинский продюсер и музыкант Алексей Потапенко за словом в карман не лезет, особенно, когда надо восстановить справедливость или озвучить правду. Недавно мы писали о том, что он обратился к пособнику Путина Медведеву, критиковал трусливого Нурлана Сабурова, а теперь артист обратился ко всем российским звездам, которые продолжают молчать о войне в Украине.

На своей странице в Instagram Потап опубликовал обращение к звездам, которых знают все, но они стали молчаливой поддержкой кровавого режима Кремля, ведь продолжают молчать и не замечать войну, которую начала Россия в Украине.

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Алексей Потапенко

На фото, опубликованном Потапом, – Киркоров, Баста, Крид, Щербаков и многие-многие другие.

На весах слишком много…карьеры, семьи, бизнес … разный возраст, разная глубина проникновения….но так по мановению волшебной палочки замолчать всем, одновременно или переписывать по методичке посты о патриотизме в те самые дни, когда Ваша страна стала террористом #1 на планете Земля, под руководством шизофреника из бункера ….Буча, Гостомель, Ирпень, Мариуполь – кровь, насилие, жестокость и смерти, неужели это не повод воспользоваться годами, опытом и славой, влиянием на массы, что бы высказать свою позицию? Да …будет больно, страшно, тяжело, но вы всегда себя будете уважать за то, что посмели быть Человеком!!!! ЗА ТО, ЧТО МОЖЕТЕ СКАЗАТЬ !!!!

скриншот из Instagram Потапа

В целом это люди с многомиллионными аудиториями, которые могли бы использовать свой голос, чтобы донести безумцам, поедающим пропаганду по ТВ, всю правду о российской войне в Украине. Но, видимо, теплые местечка дороже совести...

Напомним, ранее Остап Ступка зачитал стих, который сейчас надо услышать каждому.

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Кристина Полякова
Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня

В журналистике с 2016 года. Пишу о самых актуальных темах из мира шоу-бизнеса и культуры. Увлекаюсь игрой на барабанах и путешествиями.

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