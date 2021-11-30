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Ведущие канала Украина рассказали о своих домашних животных (фото)

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"
30 ноября, 14:43
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Во Всемирный день домашних животных, который отмечают 30 ноября, ведущие новостей "Сегодня" на канале "Украина" поделились теплыми воспоминаниями о встрече со своими питомцами
Ведущие канала «Украина» рассказали, как впервые увидели своих домашних любимцев
Ведущие канала «Украина» рассказали, как впервые увидели своих домашних любимцев / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Виталий Школьный долго грезил идеей завести сфинкса. Почти девять лет назад в доме ведущего появилась зеленоглазая красавица по кличке Тигра.

А еще через несколько месяцев телеведущий увидел в соцсетях объявление о продаже крошечного котенка, который выглядел едва живым. Несмотря на то, что незадолго до этого ведущий сломал плечо и был вынужден носить специальный каркас на все тело, который сковывал движения, Виталий Школьный понял, что должен забрать котенка.

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Час одевался, едва влез в машину и отправился в один из отдаленных районов Киева. Там в грязной квартире увидел дикого, рычащего, голодного котика синего цвета. Владелица содрала с меня невероятное количество денег. Полгода приводил Тома в чувства, лечил и социализировал, – рассказал Виталий Школьный.

Виталий Школьный обожает котов-сфинксов
Виталий Школьный обожает котов-сфинксов / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Игорь Пупков мечтал о домашнем любимце с самого детства. Поэтому после приобретения собственного жилья, у ведущего появилась кошка Масяня.

Тогда, 14 лет назад, Игорь Пупков наткнулся на объявление о продаже шотландских котят за символическую сумму. Вспоминает, как отправился посмотреть на них. Маленькая кошечка так прижалась к нему, что никаких сомнений и быть не могло: это она!

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Ведущий беспокоился, что любимице в одиночестве грустно, и лучшим решением будет привести в дом еще одного четырехлапого друга. С появлением тойтерьера Бони характер кошки изменился. А потом в семье появился еще один котенок – Сима.

И кошки, и собаки нуждаются в человеческой заботе. Всегда трудно проходить мимо беспризорных животных. Они совершенно беззащитны – жалко, когда понимаешь, что не можешь приютить их всех, – поделился Игорь Пупков.

Игорь Пупков всегда хранит в машине корм для бездомных животных
Игорь Пупков всегда хранит в машине корм для бездомных животных / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В доме Марины Кухар пес Кейси появился более двух лет назад. Ведущая случайно увидела его в парке. Дочь Аня сразу подбежала к маленькому щенку, спрятавшемуся под скамейкой. Едва взглянув в его глаза, стало ясно – это новый член семьи.

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Марина Кухар с улыбкой вспоминает, как Кейси, пока был маленьким, съел полквартиры: двери, стены, даже в паркете умудрялся выгрызать дыры.

Для тех, кто сомневается, заводить ли домашнего любимца, советую все тщательно обдумать: готовы ли тратить время, финансы и даже терпение. А если решились – не выбирайте, а почувствуйте. Ваше или не ваше, – поделилась советами Марина Кухар.

Марина Кухар и ее пес Кейси
Марина Кухар и ее пес Кейси / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"

Профессия журналиста была интересна еще со школы, поэтому окончила Национальный авиационный университет по этой же специальности. Продолжаю обучение журналистике на магистратуре в КНУ им. Т.Г. Шевченко. Во время учебы успела поработать как стажер на Новом канале и на «UA:Перший».

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