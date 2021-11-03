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Ведущий Битвы экстрасенсов Павел Костицын обрел счастье в новых отношениях: Скоро будет три года

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"
3 ноября, 14:35
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Украинский телеведущий уже несколько лет состоит в отношениях, где царит любовь и понимание. Но чтобы обрести такой крепкий союз ему сперва пришлось пережить горький любовный опыт
Павел Костицын три года находится в счастливых отношениях
Павел Костицын три года находится в счастливых отношениях / Фото: Инстаграм

Павел Костицын редко разрешает журналистам касаться личных тем в своих немногочисленных интервью, но недавно известный ведущий все-таки рассказал некоторые подробности частной жизни.

Вот уже скоро будет три года как все прекрасно и хорошо, все стабильно, так, как я хотел – просто великолепно, – признался Павел в интервью YouTube-программе "Без комплексов".

Чем занимается его возлюбленная и даже ее имя он не раскрывает – боится сглазить.

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Что о ней говорить? Счастье любит тишину. Когда у тебя дома все хорошо – нужно бороться за эту стабильность, нужно ее всячески оберегать, чтобы это продолжалось. Потому что желающих испортить это всегда огромное количество, – говорит ведущий.

Личная жизнь долго была для Павла не в приоритете, будучи карьеристом он посвящал все свое время работе и первые серьезные отношения обрел только в 24 года.

В какой-то момент очнулся, я оглянулся – а ничего больше нет в жизни, никого больше нет, – вспоминает Костицын.

Фото: Instagram

Но счастливого конца в его первой любовной истории не было – после шести лет совместной жизни тогдашняя возлюбленная Костицына приняла решение закончить их союз. Именно чрезмерный контроль со стороны Павла привел к этому.

Страх потерять порождает гиперопеку и желание быть всегда на острие атаки. Моя главная ошибка была в желании достать все скелеты из шкафа. В погоне за этим я потерялся и оттолкнул, – рассказал телеведущий.

Тогда он тяжело переживал расставание, но, если бы так не случилось, признается Костицын, он бы никогда не почувствовал, что такое истинная любовь.

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Когда происходят такие вещи – земля уходит из-под ног. Я сейчас вспоминаю об этом ни с теплом, ни с горечью, ни с сожалением, вот было и все, – говорит Павел.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"

Профессия журналиста была интересна еще со школы, поэтому окончила Национальный авиационный университет по этой же специальности. Продолжаю обучение журналистике на магистратуре в КНУ им. Т.Г. Шевченко. Во время учебы успела поработать как стажер на Новом канале и на «UA:Перший».

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