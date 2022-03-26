Ведущий Говорить Україна Алексей Суханов присоединился к терробороне Киева

Звезда телеканала "Украина" решил активно защищать город во время войны

Алексей Суханов вступил в ряды терробороны / Фото: телеканал "Украина"

Ведущий ток-шоу "Говорить Україна" Алексей Суханов в этом году получил долгожданный паспорт гражданина Украины. Сейчас Алексей находится в Киеве и не собирается уезжать.

Телеведущий вступил в терроборону Киева. Об этом сообщается в Instagram-профиле канала "Украина".

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Суханов уже написал заявление, подписал контракт и теперь ждет вызова в терроборону.

Алексей Суханов неоднократно выражал свое желание активно защищать Украину и подчеркивал, что не собирается уезжать из Киева, – говорится в сообщении.

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Алексей Суханов родом из России, но в 2014 году уехал оттуда и уволился с телеканала "Рен ТВ", где работал с 2011 года.

Я гражданин Украины, но когда-то был гражданином России. Еще за несколько дней до вторжения России на территорию Украины я объявил, что отказываюсь от своих бывших связей с Россией. Я ничего не хочу знать о стране-варваре, стране-агрессоре, которая ставит на главное место только вождя, неспособного ни на что, кроме разрушений. Поэтому прошу никогда не говорить, что я был гражданином России. Я гражданин Украины и для меня прошлого не существует, – заявил ранее Алексей Суханов.

Ранее мы писали, что Андрей Хлывнюк был ранен под минометным обстрелом российских оккупантов – лидер "Бумбокс" вступил в терроборону столицы.

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