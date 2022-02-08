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Ведущий Орла и Решки попал в жуткое ДТП: Протаранено семь машин

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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8 февраля, 12:30
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В автобусе, в котором ехали ведущий Кирилл Макашов и съемочная группа проекта, отказали тормоза
Ведущий "Орла и Решки" рассказал о ДТП в Мозамбике
Ведущий "Орла и Решки" рассказал о ДТП в Мозамбике / Фото: скриншот

Новый сезон тревел-шоу "Орел и Решка. Земляне" стартовал в экзотических странах Африки и Южной Америки. Во время съемки в Мозамбике ведущий Кирилл Макашов вместе со съемочной группой попал в страшную аварию.

Кирилл Макашов рассказал о ДТП во время съемок
Кирилл Макашов рассказал о ДТП во время съемок / Фото: пресс-служба

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После того, как мы вышли из аэропорта, сняли стартовую подводку и расстались с Michelle (Michelle Andrade — соведущая Кирилла, — прим. ред.), сели в автобус. Он большой — двери впереди, посередине и сзади. Едем, водитель открывает-закрывает двери, останавливается на остановках, все окей. Я стоял возле центральной двери, облокотившись на нее. Проехали три-четыре остановки, и эта дверь открылась прямо на ходу! Чуть не вывалился и сразу же схватился руками за поручень, — вспоминает Кирилл. — Опешил, не понял, что произошло. Думал, может, так и должно быть перед подъездом к следующей остановке.

/ Фото: пресс-служба

Затем в автобусе поднялся шум — люди кричали и паниковали. Как оказалось, не потому, что были против съемки (именно такой была первая мысль ведущего), а потому, что у автобуса отказали тормоза.

Мы поняли, что просто летим по центральному проспекту Мапуту (столица Мозамбика — прим. ред.), который идет под уклон — то есть, автобус не останавливается, а набирает скорость. Водитель пытался тормозить о стоящие слева машины. Мы в это время вместе с оператором Андреем сели, уперлись коленками в передние сидения и ждали, чем все закончится. В итоге автобус въехал в легковушку, перед которой стоял такой же большой автобус, как наш. Машину зажало между двумя автобусами, а внутри сидела женщина. Благодаря подушке безопасности она осталась жива. Пять человек попали в больницу, семь машин были протаранены, – цитирует слова ведущего пресс-служба Нового канала.

Съемочная группа не сразу поняла, что происходит
Съемочная группа не сразу поняла, что происходит / Фото: пресс-служба

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Оператор Андрей не выключил камеру, снял все от начала до конца. Он даже не сразу заметил, что в этой суматохе у него украли телефон. Правда, поняли, что вообще произошло, парни уже потом.

Только вечером с пацанами сели и задумались о том, как все было. Чем больше думали, тем больше понимали, что с нами произошло, — подытожил Кирилл.

Ранее мы рассказывали, что Арнольд Шварценеггер попал серьезное ДТП.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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