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Вера Брежнева навсегда отреклась от России

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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4 июня, 07:38
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Сразу после нападения РФ на Украину певица уехала из страны-агрессора и призвала остановить войну
Вера Брежнева разорвала все контакты на России
Вера Брежнева разорвала все контакты на России / Фото: instagram.com/ververa

Артистка, которая родом из города Каменское Днепропетровской области, после начала войны уехала в Италию. Там Брежнева волонтерила в центре для помощи беженцам. Вскоре она приехала в Польшу, чтобы помочь в волонтерском центре упаковывать гуманитарный груз для Украины.

Конечно же на путинской России, где звезда много лет жила и работала, стали активно травить Брежневу и распространять разные сплетни о ней. Но, несмотря на это, Вера не отреклась от своей позиции ради карьеры и продолжает поддерживать Родину.

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На днях выяснилось, что Вера Брежнева разорвала все контракты в стране-агрессоре и совсем не планирует возвращаться назад. PR-менеджер певицы Анастасия Драпеко рассказала, что она больше не работает с артисткой, сообщают росСМИ .

Нет, не работаю с Верой Брежневой. Брежневой больше нет в России, она сюда не вернется, – рассказала менеджер.

В то же время, муж Брежневой Константин Меладзе за эти месяцы войны ни разу не высказал свою позицию. Молчание продюсера связывают с его нежеланием расставаться с бизнесом, который он много лет строил в РФ. В Сети предполагают, что из-за этого у супругов проблемы в отношениях, что может привести к разводу.

Напомним, в марте распространились слухи, будто Вера Брежнева споет для российских олигархов. Сама артистка отметила, что это ложь и она не собирается гастролировать.

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Также недавно в росСМИ появилась афиша, где анонсировались выступления звезд российского шоубиза в одном из турецких отелей для россиян. Среди артистов, которые должны были давать концерты, те, кто умолчал о войне: Ани Лорак, Дима Билан, Артур Пирожков, Artik & Asti. Также в списке засветилась Вера Брежнева . Впоследствии выяснилось, что певица сама отказалась там выступать.

Кстати, раньше мы писали, что один из российских музыкальных каналов внес Веру Брежневу в черный список . Кроме того, знаменитости запретили въезд в РФ 50 лет.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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