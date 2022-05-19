Вера Брежнева самостоятельно загружает фуры гуманитаркой для украинцев в Польше

С первого дня войны певица, которая жила и работала в РФ, выражала поддержку родной Украине. Сейчас звезда не только на словах, но и на деле помогает Родине

Вера Брежнева собирает гуманитарку в Польше / Фото: instagram.com/ververa

Артистка родом из города Каменское Днепропетровской области после начала войны России против Украины выехала в Италию. Там Вера Брежнева волонтерила в центре для помощи беженцам.

На днях звезда прилетела в Варшаву, где решила помочь в волонтерском центре упаковывать гуманитарный груз для Украины.

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Скриншот Instastories

Волонтер Ольга Руднева рассказала в Instastories , что артистка с утра самостоятельно загружала фуры гуманитаркой на складе, пока мужчины отдыхали.

Скриншот Instastories

Ребята еще не проснулись, поэтому ранняя птичка Вера Брежнева грузит фуры с самого утра. Все, кому мы обещали, смотрите. Вера действительно загружает фуры, – подчеркнула Руднева.

Скриншот Instastories

На кадрах видно, что Брежнева в обычном спортивном костюме и салатовом жилете возила груз по складу. Также она контролировала процесс погрузки транспорта.

Сама же певица у Instastories отметила, что обожает работать в Help Ukraine Center. Звезда также объяснила, что организации сейчас не хватает.

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Скриншот Instastories

Как известно, на склад благотворительной организации Help Ukraine Center, где волонтерит Брежнева, вся гуманитарка поступает от небезразличных людей, которые просто хотят помочь украинцам. Там волонтеры ее разгружают и загружают в фуры, которые увозят помощь в разные города Украины.

Напомним, недавно Вера Брежнева и Валерий Меладзе отказались петь для россиян в Турции.

Также мы писали, что один из российских музыкальных каналов внес Веру Брежневу и Валерия Меладзе в черный список . Кроме того, певице запретили въезд в Россию на 50 лет.