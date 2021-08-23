Вера Брежнева топлесс ошеломила фигурой на видео 18+

39-летняя экс-солистка "ВИА Гры" и супруга Константина Меладзе показала поклонникам свою шикарную физическую форму

Вера Брежнева / Фото: instagram.com/ververa

Певица Вера Брежнева, которая недавно в обтягивающем платье позировала перед Меладзе, опубликовала в соцсети пикантные кадры. Звезда обнажилась, оставшись лишь в нижнем белье.

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На видео, которое артистка опубликовала в Instagram, она наслаждается водными процедурами на курорте. Ролик снят в замедленной съемке и, вероятно, его автором выступил супруг певицы, с которым она отдыхала в Греции.

18+. Водные процедуры. Решила начать эту неделю так, – написала Вера Брежнева.

Тем временем Вера Брежнева и Константин Меладзе уже успели вернуться из Греции. Артистка заинтриговала, что это лето сильно повлияло на ее жизнь.

Оно стало для меня удивительным, необычным... И оказалось началом очень важной внутренней трансформации. Тем интереснее наблюдать, что будет дальше, – призналась певица.

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Смотрите сюжет о новом составе "ВИА Гры", который недавно представил Константин Меладзе:

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