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Вера Брежнева споет для российских олигархов во время войны в Украине? Певица сделала откровенное признание

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27 марта, 16:04
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Хотя артистка сейчас поддерживает Украину и выступает против войны, ее директор в России с готовностью принимает запросы на проведение концертов
Вера Брежнева ответила на заявление ее директора, что она готова выступать для российских олигархов
Вера Брежнева ответила на заявление ее директора, что она готова выступать для российских олигархов / Фото: instagram.com/ververa, Скриншот из YouTube

Украинская певица Вера Брежнева долгое время жила и работала в России. Однако после нападения российских оккупантов на ее родину, артистка уехала в Италию, где помогает украинским беженцам.

В то же время директор Брежневой Сергей Сметанин считает, что певица полностью готова выступить для "российской элиты", но за большие деньги.

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Как сообщают росСМИ, на днях журналисты позвонили Сметанину, представившись клиентами, и спросили, не смутит ли Брежневу выступление на мероприятии российского олигарха. Директор артистки заявил о готовности забронировать указанную дату.

Сейчас дата свободна. Ну, смотрите, у нас есть вариант уменьшенного состава. Точно не могу сказать сейчас по людям, потому что у нас часть ребят украинцев — кто-то из них разъехались по понятным причинам. Часть коллектива российская. Мы также не понимаем, что будет с выездными документами. Говорю как есть, смотрим, что можно сделать по передвижению и тому подобное, – сказал директор Веры.

Он добавил, что может снизить стоимость выступления с 50 тысяч евро до 40 тысяч.

Однако сама Вера Брежнева шокирована таким заявлением директора. Она заверила поклонников, что это ложь, и призвала не верить фейкам.

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Дорогие мои подписчики! В Сети появляется фейковая информация уже и обо мне. Вы же у меня думающие и адекватные. Пожалуйста, фильтруйте информацию, которую вы читаете и видите. Не ведитесь на это", – написала певица.

Скриншот Instastories

Отметим, что Вера Брежнева одной из первых выступила против войны России в Украине. Артистка пыталась достучаться до россиян, верящих в пропаганду. Но ее облили грязью и захейтили.

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