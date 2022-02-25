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Вера Брежнева требует остановить войну в Украине: "Страшно, что такой пи**ец происходит на глазах всего мира"

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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25 февраля, 19:52
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Певица призывает россиян остановить войну, ведь человеческая жизнь – самая большая ценность
Вера Брежнева выступила против войны в Украине.
Вера Брежнева выступила против войны в Украине. / Фото: instagram.com/ververa

Вслед за Златой Огневич, которая обвинила российских звезд в дезинформации, высказалась о нападении Путина на Украину Вера Брежнева.

Певица обращается к тем людям, которые сейчас не понимают, как серьезно все происходящее.

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Не понимают потому, что у них не собран тревожный чемодан, их семья не ночует в бомбоубежище, их дети и старики не под угрозой. Это невозможно понять, не услышав взрывы и воя сирен воздушных тревог не в кино, а вживую. Попытайтесь просто представить, что по улице ездит военная техника не для парада, а заряженная настоящими боеприпасами.

Скриншот Instagram

Брежнева также добавила, для того чтобы это понять все это – нужно поверить:

А поверить в такое страшно! Страшно, что такой пи**ец происходит прямо сейчас, на глазах всего мира. И это происходит в Украине. Идет война! Не специальная операция, как вам говорят, не учения. Это война! Украина в ваших новостях и Украина в реальной жизни – это разные страны. Но вспомните, человеческая жизнь – самая большая ценность. Остановите войну!

Отдельно Вера Брежнева поблагодарила всех за поддержку Украины и призвала оставаться людьми.

Скриншот Instagram

Напомним, многие звезды со всего мира поддерживают Украину. В частности, Потап призвал Россию прекратить войну против Украины. Также Меган Маркл и принц Гарри обратились к мировым лидерам из-за этой ситуации.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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Я себя чувствую украинцем, а только потом человеком, который вырос в Америке

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